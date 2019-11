Juan Carlos Quer, en las horas previas del veredicto sobre la muerte de Diana: "Rezo por una sentencia justa"

Juan Carlos Quer, el padre de Diana, ha publicado en la víspera de conocerse el veredicto del juicio contra el Chicle por la muerte de su hija que estará este viernes en la sala en su nombre y memoria: "Rezo por una sentencia justa".

El padre destaca que su hija no podrá estar presente para conocer el veredicto, pero estará él en su nombre. Quer señala que también reza "por Diana y por su legado de protección para otras niñas y jóvenes frente a este inhumano. No es no".

Mañana el jurado popular comunicará su veredicto. Diana no podrá estar presente físicamente en esa sala, pero estaré yo en su nombre, en su memoria. Rezo por una sentencia Justa, por Diana y por su legado de protección para otras niñas y jóvenes frente a este inhumano. No es no. pic.twitter.com/IomZxBykrs — Juan Carlos Quer - Oficial (@JcQuer) November 28, 2019

Juan Carlos Quer ha estado presente en casi todas las sesiones del juicio en Santiago de Compostela contra José Enrique Abuín Grey. En las sesiones siempre se ha mostrado controlado y respetuoso, aunque algunas veces le ha ganado la emoción.

La más notoria fue cuando en la sala se proyectó el vídeo de la reconstrucción del crimen, en el que se veía al Chicle explicando, con ayuda de un maniquí, cómo metió el cuerpo de Diana en el pozo de la nave abandonada en la localidad coruñesa de Asados.

En ese momento, Quer se dirigió al acusado en voz alta diciéndole "Podría haber sido tu hija". El magistrado presidente procesió a expulsarlo de la sesión.