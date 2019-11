Brussel·les presta 271 milions a la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar aquest dijous que el Banc Europeu d'Inversions (BEI) ha aprovat una operació de crèdit de 271 milions d'euros per a la Comunitat Valenciana, un préstec destinat a l'impuls de projectes cofinançats a parts iguals per la UE i el Consell. “La Unió Europea torna a confiar en la Comunitat després d'anys sense finançament”, va celebrar Puig en la sessió de control en Les Corts, en la seua rèplica a la intervenció de la portaveu del PP, Isabel Bonig.

Puig va subratllar que el BEI va tancar la porta als préstecs perquè l'anterior Govern autonòmic del PP no va destinar els crèdits concedits per la UE a Ciegsa per a la construcció de col·legis. “Ara, la Comunitat torna a ser fiable”, va insistir.

Gràcies a aquest préstec es podran impulsar iniciatives cofinançades, com 93,5 milions en transferència tecnològica i cooperació universitat-empresa orientada cap a les pimes, 65,2 milions per a serveis i aplicacions de govern electrònic o 62,5 milions en processos d'investigació i innovació en pimes, van avançar des de Presidència.

També 49 milions d'euros per a infraestructures públiques per a la investigació i innovació, 35,3 milions per a infraestructura i promoció d'ocupació o 23,9 milions en protecció i millora de la biodiversitat, protecció de la naturalesa i infraestructura verda.

Alguns dels projectes específics són l'electrificació del tram Benidorm-Benidorm Intermodal, la restauració d'espais com els hàbitats forestals de l'Alt Túria o la pineda de Bovalar-Sabinar, la repoblació de la Serra de Mariola o l'actualització de les infraestructures per a investigació en malalties infeccioses i epidèmies emergents.

Avalem Joves

D'altra banda, Puig va afirmar que al programa Avalem Joves, destinat a la formació i ocupació dels joves, ha sigut un “extraordinari èxit” pel qual la Unió Europea ha felicitat a la Generalitat, i va explicar que aquesta setmana ha arribat l'autorització de Brussel·les per a destinar 50 milions a la contractació de més de 3.500 joves en 2020 per a una primera experiència laboral en les Administracions públiques.

“Avalem Joves ha permés en aquest temps 679.000 accions formatives en menors de 30 anys i més de 42.000 beneficiaris”, va ressaltar, al mateix temps que va remarcar que en aquesta legislatura l'atur juvenil ha disminuït 21 punts.