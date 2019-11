L'EMT ampliarà en 2020 el Bo Infantil fins als 14 anys i el jove fins als 30

Els xiquets podran viatjar gratis en els autobusos de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València fins als 14 anys, i el Bo Jove tindrà vigència fins a complir els 30 anys d'edat, enfront dels 25 actuals. Aquestes són dues de les novetats avançades aquest dijous pel president de l'empresa i edil de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, en virtut de la nova normativa que té previst aprovar hui la Junta de Govern Local.

Així, l'EMT ampliarà la gratuïtat del títol EMT Infantil de manera que, a partir del pròxim any 2020, tots els xiquets menors de 14 anys podran viatjar de manera il·limitada i gratuïta en els autobusos públics. De la mateixa manera, també s'ampliarà la vigència de l'abonament Jove a menors de 30 anys.

Grezzi va detallar que el canvi en el Bo Infantil (fins ara era per a menors d'11 anys) té l'objectiu de “fomentar l'ús del transport públic entre els xiquets i xiquetes de la ciutat”.

Aquesta targeta continuarà tenint un cost d'emissió de 5 euros amb validesa per a dos anys (és a dir, 2,5 euros per any), i podran sol·licitar-la tots els menors de 14 anys empadronats a la ciutat. En aquests moments, un de cada tres xiquets de València té el Bo EMT Infantil i, amb l'ampliació de l'edat, es calcula que altres 23.300 menors es podran beneficiar d'aquest títol a partir de gener.

Tal com va explicar el regidor de Mobilitat, l'evolució del títol infantil des de 2016 ha sigut “molt positiva”, amb un increment continuat cada any en el nombre de passatgers. De fet, les xifres de l'actual exercici 2019, fins a octubre, reflecteixen un increment del 6% en la xifra de validacions respecte a 2018.

Una altra de les novetats que impulsa la companyia municipal és l'ampliació de la cobertura de la targeta EMT Jove, que passarà dels 25 anys d'edat actuals fins als 30, a partir del pròxim any. Les persones menors de 30 anys podran sol·licitar aquesta targeta, que té un cost 25 euros mensuals i un nombre il·limitat de viatges.

D'aquesta manera, es manté el cost del títol i s'amplia en 89.000 el nombre potencial de persones que es podran beneficiar d'aquest descompte. El regidor Grezzi va destacar com, des de l'any 2016, l'evolució d'usuaris de la targeta EMT Jove ha augmentat de manera constant; i les xifres de 2019 fins a octubre mostren un creixement del 4% respecte al mateix període de 2018.

Una altre dels canvis en els títols socials de l'EMT es refereix a les víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles menors d'edat, que a partir d'ara podran beneficiar-se del títol social EMT Amb Tu. Aquest bo té un cost de 10 euros a l'any i, fins ara, es concedia a les persones parades o amb rendes baixes i als seus familiars amb independència de la seua situació laboral, recursos econòmics, situació administrativa a Espanya o el seu període d'empadronament a la ciutat, de manera que puguen fer ús del transport públic.

Amb la nova normativa, les sol·licitants hauran d'acreditar, si escau, la seua situació de víctima de violència masclista mitjançant la presentació d'una sentència condemnatòria per delicte de violència de gènere, una ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acorde una mesura cautelar a favor de la víctima. També podrà acreditar-se mitjançant l'informe dels serveis socials o especialitzats en víctimes de violència de gènere.

L'EMT va llançar aqueix títol social l'any 2016, destinat a persones desocupades i les seues famílies (cònjuge i fills menors de 16 anys), i persones amb rendes baixes, empadronades a València. Es tracta d'un títol temporal, personal i intransferible, sense límit de viatges dins de l'any natural en curs, sempre que es continuen complint els requisits.

Una altra de les novetats d'aquest títol és que els sol·licitants, en cas que l'Agència Tributària no dispose de les seues dades fiscals, haurà d'aportar un certificat d'Hisenda explicant la situació.

Grezzi desvincula el frau de la falta de personal en Administració

El president de l'EMT i regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, va desvincular aquest dijous el frau de quatre milions d'euros en aquesta entitat de la falta de personal en el servei d'Administració de la companyia, i va reiterar que es va produir perquè es van saltar els protocols establits. “Si s'haguera seguit el procediment, no hi hauria hagut frau”, va manifestar.