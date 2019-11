Jorge Javier confiesa que comenzó a beber para calmar el nerviosismo que le producía entrar en bares de ambiente

A través de su blog en la revista Lecturas, Jorge Javier Vázquez ha hablado de sus hábitos con el alcohol. "Cada vez paso más tiempo sin beber alcohol. Con mi ex bebíamos a diario", asegura el presentador.

Este verano Jorge Javier se realizó unos análisis donde le detectaron que no metaboliza bien el alcohol, de ahí que alguna veces tenga lagunas de memoria. "Gracias al alcohol he vivido momentos mágicos", ha afirmado después de asegurar que una copa de vino al día no es saludable.

En el blog del pasado miércoles el presentador aseguró que él comenzó a beber gin-tonics cuando comenzó a salir por bares de ambiente gay, ya que se sentía nervioso al estar rodeados de homosexuales como él.

"La segunda o tercera copa me la tomaba por aburrimiento, porque no encontraba con quien ligar o porque el que me gustaba pasaba de mi", afirma Jorge Javier tras confesar sus hábitos con el alcohol.

"Muchas persona me envían esa fotografía para avergonzarme, pero la realidad: vergüenza debería haberles dado a esas personas que no tuvieron la delicadeza de despertarme", ha confesado el presentador de Sálvame sobre la imagen que lleva años difundiéndose en las redes sociales.