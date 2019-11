PP vasco critica las "carencias y falta de estrategia" del Pacto Social para la Migración en Euskadi

20M EP

El PP vasco ha criticado este jueves las "carencias y la falta de estrategia" del Pacto Social Vasco para la Migración, ya que considera que "no aborda en profundidad esta realidad, no entra al detalle de las verdaderas circunstancias que confluyen en este fenómeno, no ofrece un diagnóstico claro de la realidad, y se limita a establecer un conjunto de pronunciamientos con mera intención declarativa, que no contribuyen a abordar esta cuestión de manera responsable".