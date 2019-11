El Ayuntamiento reconoce los 40 años de compromiso social de Verdiblanca con el Escudo de Oro

Así lo ha señalado el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, quien, acompañado por concejales de la corporación y en un Salón de Plenos de la Casa Consistorial lleno, ha hecho entrega de esta distinción a su actual presidente, Antonio Sánchez de Amo.

"Este escudo es de los miles de socios y de trabajadores que forman esta entidad que lleva siendo protagonista de la vida de los almerienses 40 años. Lo que empezó como una iniciativa que algunos consideraron sorprendente, es hoy una realidad efectiva que no sólo ha transformado y mejorado la vida de cientos de almerienses, sino que nos ha hecho a todos más solidarios, más justos y, por tanto, mejores", ha trasladado.

En este sentido, ha recordado que lo que ha hecho Verdiblanca por Almería "es incluir conceptos, en su momento novedosos y poco usados, en la agenda diaria de los almerienses".

"Conceptos como solidaridad, compromiso, accesibilidad, inclusión, justicia o integración, que definen y dan sentido a la trayectoria Verdiblanca. Actitudes que se hacen reales, que son efectivas", ha indicado Fernández-Pacheco.

Asimismo, ha animado a seguir con ese esfuerzo y encomiable tarea. "Me gustaría animaros a que en ese camino no haya nunca dudas ni quepan ambigüedades. Todos debemos sumar esfuerzos para que la discapacidad deje de ser un factor de disminución de derechos y posibilidades de desarrollo personal. La inclusión es una aspiración por la que todos debemos luchar, sumando esfuerzos para que no haya nunca más almerienses que sean invisibles por ser diferentes", ha remarcado.

Por su parte, Antonio Sánchez de Amo, tras agradecer la presencia a todos los representantes institucionales, del Tercer Sector, amigos y trabajadores, ha querido compartir el Escudo de Oro de la Ciudad, otorgado por unanimidad de toda la Corporación, "con los miles de socios que somos, todos los que han pasado por nuestra entidad, los miles de trabajadores a los que hemos dado trabajo en estos 40 años de vida".

"Una vida que, como buena familia que amplía sus lazos, hemos extendido con presencia en Granada, Sevilla y Málaga", ha dicho emocionado.

El presidente de Verdiblanca ha recordado los inicios de la Asociación. "Verdiblanca ha estado compuesta por gente de toda índole, sectores sociales, barrios, desde de Cabo de Gata a Castell del Rey y ha hecho mucho para que los almerienses mejoren su calidad de vida. Desde aquellos once hombres y tres mujeres que la fundaron, que decidieron estar en un cochambroso local en las Almadrabillas, hasta la futura sede, han sido muchos años y siempre el Ayuntamiento ha estado colaborando", ha asegurado.

Sánchez de Amo ha manifestado que "nunca nos hemos encontrados solos en nuestras reivindicaciones". "Es verdad que las cosas van lentas y que los presupuestos no son infinitos, pero no debemos dejar de pedir, siendo conscientes de que hay un camino recorrido y de que es una carrera de fondo", ha afirmado.

Ha recordado que el camino de Verdiblanca arrancó con los primeros trabajos concedidos al comienzo de los ayuntamientos democráticos, con la concesión de puestos de ordenación de aparcamientos.

"Un servicio que Verdiblanca sigue prestando 40 años después, contratando a personas que tienen muy difícil su inclusión en el mundo laboral y creciendo con el paso de los años en otros servicios como el transporte adaptado, el control de acceso a espacios municipales, el de limpieza, y el último de ellos, que se acaba de incorporar, de reponedores y cajeros en supermercados, gracias al contrato suscrito con Carrefour, que ha empezado en Málaga y que tenemos pensado ampliar a Almería", ha avanzado.

Por último, Sánchez de Amo ha expresado su deseo de un centro ocupacional "más amplio, con mayor capacidad, con un centro de fisioterapia que permitirá atender a más personas con enfermedad crónica, una sala de formación más amplia para pulir carencias, para atender a chavales en atención temprana".

"Todas esas prestaciones serán gracias al Ayuntamiento de Almería, en un compromiso que adquirió el alcalde y refrendado por sus concejales, para que podamos tener una parcela sobre la que poder construir el futuro de Verdiblanca y que no sea solo por 40 años, sino que sean por muchísimos más", ha concluido.