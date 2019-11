Grezzi desvincula el frau amb falta de personal en l'EMT València i reitera que es van saltar els protocols

"Si s'haguera seguit el procediment no hi haguera hagut frau", ha indicat Grezzi, que s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit per a presentar les novetats dels Títols Socials de l'EMT, preguntat per la investigació d'aquesta estafa.

Així, ha repetit que després que el seu equip arribara el 2015 a la direcció de la companyia pública, el 2017 va engegar un procediment que establia la necessitat de comptar amb "firma electrònica mancomunada" per a poder fer transferències. "Si s'haguera complit no hi haguera hagut frau", ha insistit.

En aquest sentit, l'edil ha assenyalat que Bankia "va rebutjar fer eixes transferències" vinculades al frau -que finalment van dur a terme a través de Caixabank- "mantenint el protocol que tenim". "Tot estava ben organitzat en l'empresa perquè cadascun assumira les seues tasques", ha assegurat. "Per què un banc ho va rebutjar i un altre no", ha preguntat.

Giuseppe Grezzi ha manifestat que l'empleada acomiadada després de detectar-se el frau, la cap d'Administració fins aleshores, "ha fet molt bé" el seu treball "fins ara" i ha ressaltat que pretén "saber per què en un moment donat no compleix les seues tasques", entre les quals segons ha dit no està "la d'ordenar transferències".

"Era una cap que realitzava moltes tasques de control de les factures perquè siguen correctes i que preparava factures i transferències, les típiques, cada setmana tenim pagaments, per a la firma dels seus caps", ha exposat, al mateix temps que ha subratllat que davant "una cosa atípica" com la relacionada amb el frau "s'hauria d'haver posat en contacte amb el gerent", amb ell com a president o "amb la seua cap", la responsable de Gestió.

El president de l'EMT ha reiterat que l'exempleada "en cap cas estava habilitada per a ordenar transferències enviant un correu electrònic amb un pdf al banc" i ha insistit que a més existeix "un document firmat amb el banc" que indica que "no es poden acceptar transferències mitjançant un pdf".

"Eixes dos coses no s'han complit i la persona investigada -en al·lusió a l'acomiadada i a la investigació oberta en un jutjat d'Instrucció de València- i el banc hauran de contestar per què no ho han complit".

AVANÇ A HONG KONG

En relació amb la investigació judicial, Grezzi ha indicat que s'està avançant des dels jutjat d'Hong Kong sobre qui eren els testaferros mentre que a València s'han realitzat ja els primers interrogatoris, en els quals, al seu juí, "s'està aclarint que hi havia una sèrie de procediments que no s'han complit dins de l'empresa i alguna persona no ha complit".

Grezzi ha insistit que en l'EMT mai s'ha fet una operació a la Xina ni a Hong Kong des del 2015. "No sabem si abans es feien i per açò hem encarregat una auditoria des del 2003 per a saber si eren habituals abans", ha dit, una cosa que també sosté que determinarà la investigació judicial.

Preguntat per com es justifica que l'empleada acomiadada no es posara en contracte amb ell durant el període de l'estafa per a ratificar el que estava passant al·legant la suposada confidencialitat que li reclamava l'estafador, el president de l'EMT ha defès que aquesta exempleada "en qualsevol moment es podia haver posat en contacte amb mi" perquè "tothom" sap qual és el seu despatx, el seu telèfon o ho podia haver preguntat en la pròpia EMT o a la seua superiora.

"Vull saber per què no va contactar i va acceptar que hi haguera un testaferro d'algú que parlava en el meu nom i li presentava una clàusula de confidencialitat", ha exposat, i ha subratllat que tampoc va contactar amb el gerent de l'EMT. "Quina confidencialitat tens amb el gerent si també firma unes coses que estàs fent", ha dit, per a concloure que serà la investigació judicial la que desentranye l'ocorregut.