Marzà sobre les ajudes al valencià: "Si algú no les ha emprat per a fomentar-ho de forma correcta, que ho pague"

Marzà s'ha pronunciat en aquests termes preguntat per la informació que publica 'El Confidencial' sobre una investigació de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional que estaria judicialitzada en relació amb la destinació d'unes subvencions del Govern valencià per al foment de l'ús del valencià a una plataforma mediàtica de Catalunya.

Segons han informat a Europa Press fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en aquests moments no hi ha en investigació cap causa judicial que afecte el Consell. En concret, allò que existeix és en el Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona un procediment, del que es va alçar recentment el secret, per delictes de malversació de cabals públics, prevaricació i tràfic d'influències en el qual s'investiga des del 2018 la concessió de subvencions públiques de la Diputació de Barcelona a institucions i fundacions.

En aquesta causa, -en la qual figuren quatre investigats, s'han practicat cinc entrades i registres i la investigació correspon a Guàrdia Civil-, Fiscalia va incorporar recentment un informe, arran d'unes diligències obertes per aquest òrgan i realitzades per la Udef, en el qual es relacionen fons rebuts per empreses, entre ells, els atorgats pel Govern valencià, però que no estan sent objecte d'investigació.

A més, els jutjats de Catalunya no serien competents per a fer-se càrrec d'una investigació que afectara la Comunitat Valenciana, per qüestió de competència territorial.

Preguntat sobre aquest tema en els passadissos de Les Corts, Marzà ha explicat que el seu departament no té "cap notificació sobre aquest tema" i fins que arribe, "si és que arriba", no pot entrar a valorar una qüestió com aquesta.

Sí ha explicat que fins ara sempre han mantingut la seua actitud de "respecte a la legalitat, col·laboració amb la justícia" i si hi ha alguna empresa que no ha fet les coses bé, doncs se li demana que retorne els diners, com s'ha fet en algun cas en veure que no s'havien justificat les ajudes com tocava.

En aquest cas, ha apuntat, no poden fer més fins a no rebre una notificació oficial, més enllà del que ja s'ha fet com a tràmit habitual de comprovació de la justificació.

"Jo estic segur que el procediment dels tècnics per a fer el que han fet és el correcte i confie que ho han fet bé", ha reiterat. Quan hi ha indicis d'empreses que no han actuat correctament, ha explicat el conseller, s'engega un procediment específic.

"TOTA LA TRANSPARÈNCIA"

En aquest cas, ha apuntat, s'actuarà com sempre, "col·laborant, amb tota la transparència", i "si algú no ho ha fet bé en espais que no tenen a veure amb la conselleria, que responga qui toca".

Marzà ha reiterat que "l'administració no fa una transferència a una empresa si prèviament no ha fet una justificació" i si les entitats "han comès algun delicte fent eixa justificació hauran de respondre" elles mateixes.

Ha incidit que les subvencions es donen en concurrència competitiva, hi ha una baremació tècnica, s'atorguen les quantitats i després es justifica per part de l'empresa. Si no es fa bé, ha prosseguit, "es minora o es demana el reintegrament en funció de quin grau siga l'incompliment i si es desprèn algun indici que no han actuat bé, correctament o fins i tot delictivament es trasllada a les institucions pertinents".

Sobre les ajudes al valencià de cara a pròxims exercicis, el conseller ha explicat que volen canviar el procediment i que es tinga en compte el treball ja fet, no el projecte que es presenta a priori, de manera que serà "més fàcil poder saber què treballs s'han fet".

EL PP DIU QUE ES PERSONARÀ

Per la seua banda, la portaveu adjunta del grup parlamentari popular en Les Corts, Eva Ortiz, ha anunciat davant els mitjans la seua intenció de personar-se en la causa de Barcelona davant "la gravetat" dels fets perquè "els diners són dels valencians i alguna cosa no està clara". "Una vegada més els controls de les conselleries quan estan donant els diners públics, com a mínim, estan en qüestió", ha agregat.

Així mateix, han presentat aquest mateix dijous un escrit en totes les conselleries sol·licitant informació sobre aquestes subvencions -que xifra en 326.000 euros, segons informacions publicades- per a saber "qui ha contractat i quant han contractat" i demanen concreció sobre "quin tipus de contracte o licitació s'ha portat cap, incloent també les empreses públiques".

La diputada 'popular', qui ha assenyalat que aquestes ajudes es poden consultar en el portal de publicitat de les subvencions del ministeri, incloent també el concepte i la data, ha recalcat que la situació és "prou greu com perquè algú del Govern valencià done explicacions" perquè "si els diners dels valencians han anat a finançar part del procés separatista seria bé saber-ho".

EL PSPV CRITICA L'OBSESSIÓ DEL PP AMB PUIG

Per la seua banda, el síndic socialista, Manolo Mata, ha recalcat que la responsabilitat del que facen les empreses beneficiàries de les subvencions "no pot ser de la Generalitat valenciana ni del president Puig" i ha criticat que "el PP està obsessionat amb aquestes quatre lletres: P.U.I.G".

Mata ha aclarit que el polític català Joan Puig i Cordó, exdiputat d'ERC que controla la mercantil Catmedia Global SL -que hauria rebut subvencions pel foment del valencià-, no té res a veure amb el president de la Generalitat. "La llavor Puig està per tota Espanya però aquesta no és", ha bromejat.

Així, ha apuntat que "tothom sap" qual és el tràmit que se segueix per a la concessió de subvencions que és "molt fàcil": "Es declaren les activitats que s'han fet de difusió de la llengua, a partir d'ací, els funcionaris les avaluen i acorden, en funció de la difusió que tenen i la programació i les despeses que han tingut, unes ajudes".

En aquesta línia, ha insistit que les subvencions, "al contrari del que es feia abans, que es donava per influències a qui volia", ara es concedeixen "legítimament en un procés tabulat a unes empreses que concorren i justifiquen en què s'han gastat els diners i reben per açò la subvenció i després amb els diners se'l poden gastar en cromos del Coiot".

Així, ha insistit que no és responsabilitat de la Generalitat "què fan les empreses amb eixos diners". Per açò, ha demanat "no malgastar els diners dels valencians amb aquestes ximpleries" i ha criticat que es vullga acudir als tribunals de Barcelona a "estirar un debat -en al·lusió al procés- que prou important és i moltes conseqüències té".