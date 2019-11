Canarias cierra la campaña de moteros 'En la carretera, cerveza SIN'

Así, durante los próximos días recorrerán diferentes localidades de la región, concienciando a los canarios de que conducción y alcohol son totalmente incompatibles y recordando que, si van a estar al volante de cualquier vehículo, la 'cerveza SIN' es una alternativa totalmente segura.

Para ello, a dos de los moteros habituales que forman parte de la campaña, se le suman 4 moteros canarios, con la colaboración especial de una motera, lo que ayuda a esta campaña a "romper más tópicos" en torno a los moteros, destaca el Ayuntamiento en una nota.

Coincidiendo con el fin de semana, los moteros iniciarán una ruta que los llevará por las calles de Santa Cruz el viernes por la mañana, pasando por La Orotava y llegando a Puerto de la Cruz por la tarde.

La ruta proseguirá por El Portillo el sábado por la mañana, para finalizar en Vilaflor ese mismo día por la tarde.

En el inicio de la acción, la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández; Florentino Guzmán Plasencia, concejal del Área de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad, junto a Cristina de Aguirre, Responsable de Asuntos Sociales de Cerveceros de España, y Ramón Pradera, portavoz de los embajadores moteros, pusieron el foco en lo importante de contar con alternativas seguras a la hora de conducir y en la colaboración entre todo tipo de instituciones para concienciar.

La presentación contó también contó con el apoyo de representantes de la DGT, AESLEME y STOP ACCIDENTES, aliados clave para la campaña.

Los moteros invitarán, durante estos días festivos de ruta por tierras tinerfeñas, a una cerveza sin alcohol a todos aquellos conductores que se crucen en su camino, aprovechando el momento para incidir en la importancia de no tomar alcohol cuando se va a conducir cualquier vehículo.

Antes de comenzar la ruta, el Ayuntamiento quiso demostrar su compromiso con la campaña y los mensajes de concienciación que los distintos embajadores van a representar por toda la provincia.

POR LA SEGURIDAD VIAL "HAY QUE DARLO TODO", SEÑALA HERNÁNDEZ

Así, durante el comienzo de la acción, los diferentes implicados pudieron exponer su visión ante este objetivo común de la campaña.

La alcaldesa, Patricia Hernández, destacó que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ha sumado a esta campaña porque "por la seguridad vial hay que darlo todo" y porque esta acción "ha salvado muchas vidas, algo que no siempre se dice".

Hernández añadió que hay que ser "conscientes" de que el alcohol en carretera puede matar.

"Sin más. O puede matar a tus seres queridos o a la persona que salió contigo de fiesta y a la que dejaste ponerse al volante. La única opción en la carretera es siempre sin alcohol", señaló.

Así, el concejal del Área de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad, Florentino Guzmán Plasencia, ha declarado que "el consumo de cerveza sin alcohol se ha incrementado de acuerdo con la tendencia de una sociedad más comprometida con la salud y el consumo responsable de alcohol".

Plasencia recordó que según las encuestas los jóvenes limitan la cantidad de alcohol que beben cuando salen de noche "en buena medida, por la necesidad de controlar su imagen por el alcance de las redes sociales".

En esa línea, indicó que "si es importante cuidar la imagen para no aparecer bebido en Facebook o Instagram, más importante es no beber cuando se conduce para cuidar no ya la imagen sino la propia vida".

ALCOHOL Y CONDUCCIÓN SON INCOMPATIBLES

Siguiendo la línea de la concienciación, Cristina de Aguirre, de Cerveceros de España, ha destacado el "éxito" de la campaña por todo el país: "Pero no nos cansamos de concienciar y estamos ya planificando la edición del año que viene en el que seguiremos diciendo de manera contundente, alcohol y conducción son incompatibles, y en la que seguiremos danto visibilidad a la alternativa de la 'cerveza SIN' como segura al volante de cualquier vehículo".

Ramón Pradera, portavoz de la campaña, ha destacado que los protagonistas son "moteros reales", no actores, y por eso se toman "muy en serio el mensaje de que alcohol y conducción son incompatibles".

"Esta campaña nos permite estar cerca de la gente y hacerles ver que existe una alternativa segura para seguir disfrutando. Esperemos que nuestra presencia a pie de calle haga calar el mensaje y podamos seguir concienciando de manera positiva", apuntó.

La campaña, que ya va por su decimonovena edición, cuenta con el apoyo de la DGT y de otras 17 instituciones colaboradoras relevantes del sector.

Desde los inicios del European Road Safety Charter (Carta Europea de la Seguridad Vial), esta iniciativa se adhirió al objetivo de de reducir el número de muertes por accidente a la mitad.

En 2010, el sector cervecero español renovó la adhesión a la Carta Europea de la Seguridad Vial, tras haber sido uno de los primeros signatarios de esta iniciativa de la Comisión Europea. También la iniciativa recibió, entre otros reconocimientos, la Medalla de la DGT a la Seguridad Vial en su décimo aniversario.

Gracias a la colaboración de estos aliados, la campaña 'En la carretera, cerveza SIN' se ha convertido en una de las referencias a nivel nacional en España, en la cual cada uno de los aliados demuestra su compromiso con la concienciación y la importancia de realizar este tipo de campañas que pongan de relieve la necesidad de evitar ciertos comportamientos al volante y contar con una alternativa segura como la cerveza sin.