Una ingeniera valenciana recibe la Medalla al Éxito Público de la NASA por sus aportaciones a una misión espacial

Peral, egresada de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha contribuido a RainCube, una misión espacial con un radar en una clase de microsatélite bautizado con el nombre de CubeSat. Para la ingeniera, que vive en Estados Unidos, "es un gran honor" recibir esta distinción, ha recogido la institución académica en un comunicado.

Los CubeSats son satélites del tamaño de una caja de zapatos, con "grandes limitaciones de potencia y de masa". Anteriormente, los CubeSats solo se habían utilizado para instrumentos pasivos, "pero un radar es un instrumento activo, que transmite una señal y luego recibe un eco de la tierra, por eso suele ser grande, pesado y necesita una gran cantidad de potencia", ha señalado Peral.

"Para RainCube hemos inventado una nueva arquitectura que permite reducir la masa, la potencia y el volumen en un factor entre 10 y 100". Eso se traduce en "un ahorro significativo del coste de enviar el satélite al espacio", ha detallado.

RainCube es "un radar atmosférico que mide la precipitación de forma global". Anteriormente, se han enviado al espacio satélites similares a RainCube, pero suponen un presupuesto tan elevado, que incluso para la NASA solo es posible poner en órbita uno, cada varios años.

"Con RainCube el coste ha disminuido tanto que podremos mandar una constelación de estos pequeños satélites, y así incrementar el muestreo temporal y espacial de la precipitación a nivel global. Esto permitirá, en un futuro, mejorar los modelos climáticos, y así obtener predicciones más precisas del clima", ha detallado Eva Peral.

La ingeniera valenciana trabaja actualmente en el Jet Propusion Lab de la NASA en Pasadena (California, Estados Unidos). Además de su responsabilidad en RainCube, Peral es la ingeniera de sistemas del radar de la misión SWOT, "que tiene como objetivo mejorar nuestro conocimiento de la topografía de los océanos y de los cambios hidrológicos a nivel global".

RECUERDOS DE LA UPV

Eva Peral viajó a Estados Unidos con "una beca de la Caixa para realizar su doctorado y, al poco, aceptó una oferta de trabajo". De su paso por la Universitat Politècnica de València, recuerda a "profesores excepcionales, como José Capmany, Javier Martí y Juan Ramón Torregrosa". "Y las paellas al aire libre. La formación teórica fue muy buena, y todo lo práctico lo he aprendido durante el doctorado y en el trabajo", ha agregado.

Ha indicado que "la carrera no acaba en la universidad, sino que es un proceso de aprendizaje continuo, a lo largo de toda la vida profesional" y desliza un consejo para quienes aún no saben qué grado van a estudiar "no es tan importante la carrera que uno elige, sino la motivación y deseo de superación personal".

Superación que ella ha demostrado en su vida profesional, en la que "jamás" ha sentido discriminación por el hecho de ser mujer. A la hora de responder cuál es el trabajo del que está más satisfecha, apuesta por el trabajo en equipo y no lo duda: "Mis tres hijos".