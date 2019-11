Un informe destaca el "fracaso" de ETA en su "empeño" por "internacionalizar el conflicto" en la prensa extranjera

El Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, en colaboración con la Fundación Fernando Buesa Fundazioa, ha presentado este jueves en la Subdelegación del Gobierno en Álava su séptimo informe, titulado 'ETA en la prensa internacional, una aproximación al tratamiento del terrorismo en los diarios franceses, británicos y estadounidenses de referencia'.

En el acto de presentación han participado el director del Centro Memorial, Florencio Domínguez, el catedrático de la UPV-EHU y vocal en el patronato de la Fundación Fernando Buesa, Antonio Rivera, y la periodista y autora del informe, Isabel C. Martínez, que trabajó en diversos diarios y actualmente se encuentra retirada.

Según han explicado sus responsables, esta publicación, la primera de este tipo, es el resultado de año y medio de investigación sobre lo publicado sobre la banda terrorista ETA durante casi 60 años en los diarios franceses Le Monde y Le Figaro, los británicos The Times y The Guardian y los estadounidenses The New York Times y The Washington Post.

Para efectuar el informe, su autora ha revisado los archivos de los diarios en el periodo comprendido entre 1959 y 2018, y ha entrevistado a diferentes corresponsales de esos medios. La investigación pone de relieve el "fracaso mediático" de ETA en su "intento permanente" de conseguir lo que llamaban "la internacionalización del conflicto", a pesar de que la banda fue prácticamente "el único protagonista" de las noticias sobre el País Vasco en la prensa extranjera.

Isabel C. Martínez establece como "verdadero punto de inflexión" el secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco en 1997.Según la autora del informe, se da una evolución en el tratamiento mediático a la organización armada, iniciada con "la mirada comprensiva y hasta de simpatía (aunque jamás de defensa abierta)" por parte de los periodistas que informaban sobre la ETA en tiempos de la dictadura franquista.

Esa evolución culmina con "un total repudio" a la banda, según se "asentó" la democracia y se incrementaron sus acciones terroristas, cada vez "más brutales".

Isabel C. Martínez ha subrayado que la principal conclusión del estudio es que, "pese a la prolongación en el tiempo de su actividad, pese al especial empeño que la banda terrorista y sus correas de transmisión políticas pusieron en internacionalizar el interés por su actividad y venderse como mera expresión armada de lo que trató de acuñar como 'el conflicto' vasco, ese intento se saldó con un claro fracaso".

"Todos y cada uno de los medios analizados ignoraron el mensaje que trató de dejar sentado en su cese y luego desaparición: el de sendas concesiones como aportaciones a una negociación que no obtuvo ni antes ni después", ha apuntado.

DERROTA INAPELABLE

En este sentido, ha explicado que los seis diarios analizados "dieron al final de esta ETA residual, otro sentido: el de ser su destino inexorable tras una derrota inapelable a manos de la democracia, de la acción de las fuerzas de seguridad y la justicia y del rechazo social".

Según la autora, ETA "fracasó" en la prensa internacional al intentar "ocultar" que su final fue fruto de una "derrota operativa y del repudio social y político" y al tratar de "vender" que fue una "concesión graciosa" que hacía, subrayando que nunca consiguieron el objetivo real deseado "como se demostró en 2011 con el cese de su actividad y en 2018 con su disolución".

La periodista ha tenido un recuerdo para sus compañeros escoltados, exiliados o amenazados en los años "duros" del terrorismo de ETA. Según han explicado desde el Memorial, ella misma tuvo que trabajar con escolta durante diez años.