La VI Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías muestra el "salto tecnológico exponencial" del 5G o la robótica

El enfoque de la feria está destinado más a la personas que a la propia tecnología, ya que "el principal cambio para la transformación digital está en la gente, no en la tecnología". "Si el cambio se da en las personas, la transformación digital de administraciones y empresas será una realidad. Pero sin no existe ese cambio de paradigma en cada uno, no conseguiremos el objetivo", ha precisado el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos.

Además de jornadas muy especializadas como Big Data o Ciberseguridad, según ha informado la institución provincial en un comunicado, se celebran jornadas y sesiones para acercar la transformación digital a personas y empresas. Es ahí donde se encuadran jornadas como las de gestión del cambio para alcanzar la administración electrónica.

Como ha explicado la gerente de Inpro y responsable de la Oficina de Transformación Digital, Carmen Rodríguez Quirós, la transformación digital implica "una revolución social", ya que la transformación de la administración pública conlleva que los ciudadanos "nos están exigiendo una nueva relación electrónica". De ahí, como ha dicho, que esto suponga un "motor de transformación de las personas, de los empleados públicos, con el objetivo de realizar retos con cambios y la tecnología ayudará a hacerlo".

Quirós ha explicado que esa revolución social tiene tres pilares: "la propia tecnología, en la que se centrará Inpro, que da soporte a las redes de los ayuntamientos; el negocio, y las personas, en las que pondrá el acento la Oficina de Transformación Digital".

En la feria también se aborda, mediante una jornada, la accesibilidad e inclusión. En ella, se pondrá en valor los grandes intercambios sociales, culturales y empresariales que, a nivel global se producen gracias a las nuevas tecnologías. Asimismo, los puentes de comunicación para que esa información fluya correctamente se produce a través de los traductores e intérpretes y la traducción, a su vez, se ayuda de dichas tecnologías para realizar sus tareas de manera productiva.

En este sentido, la Universidad Pablo de Olavide (UPO), con la profesora e investigadora Nuria Ponce Márquez, está en proceso de comenzar el desarrollo de una aplicación pionera en nuestro país cuyo principal objetivo es rentabilizar al máximo los tiempos de trabajo

Otra parte muy importante del trabajo son los productos audiovisuales, como pueden ser cine, televisión, series o videojuegos. Este sector es un gran desconocido en el ámbito académico, ya que no se ha investigado demasiado en este campo y aún menos si se habla de inclusión. Para ello, se trata de propiciar que el acercamiento a estos productos culturales y de ocio sea inclusivo, justo y accesible para todos.

En este sentido, y bajo la supervisión de Nuria Ponce Márquez, se están desarrollando unos estudios de investigación pioneros, que concluirán como tesis doctoral, centrados en estas dos premisas: localización de videojuegos y accesibilidad.