La sòcia de Broseta avisà que el contracte de Les Arts i Patrocini "no era qüestió pacífica" i havia d'eixir a concurs

Vidal s'ha pronunciat així en la seua declaració, en qualitat de testimoni, en el juí que se segueix en la secció segona de l'Audiència de València pel presumpte desfalc en el Palau en el qual estan acusats el qui fora director financer del Palau Ernesto Moreno; el president del consell d'administració de Patrocini -empresa vinculada al Palau i dedicada a captar patrocinadors-, José Antonio Noguera Puchol; el conseller delegat de Patrocini Joaquín Maldonado; i l'excònsol de França a València i administrador de la societat Radcliffe -mercantil que actuava d'intermediària en les contractacions-, Pablo Broseta.

La testimoni ha manifestat que al juny del 2009 es va demanar al seu despatx per part del Palau que els assessoraren sobre el contracte subscrit amb Patrocini -empresa en la qual figurava l'exintendent Helga Schmidt com a consellera malgrat la seua incompatibilitat amb els càrrecs- a l'abril del 2008 per a la captació de patrocinadors.

Ha explicat que després de revisar-ho, el primer que van contestar és que es tractava d'una qüestió "no pacífica" i després es va concloure, en una resposta que es va remetre a Moreno, que el contracte havia de sotmetre's a la Llei de Contractes del Sector Públic.

I per a açò, es van oferir tres alternatives legals: la rescissió del contracte en no haver-se emès encara cap factura; la formació d'un expedient administratiu, rescissió del contracte i licitació amb concurs o, en ser qüestió de mecenatge, estudiar una col·laboració. Seguidament, l'última comunicació amb el Palau va ser remetre'ls un plec de contracte de mecenatge i un altre de gestió de patrocinis, ha dit.

En la sessió d'aquest dijous ha declarat també l'interventor general de la Generalitat el 2014 que va emetre un informe provisional de control financer sobre la Fundació del Palau. El testimoni ha indicat que va assistir a una reunió amb la responsable dels servicis jurídics del Palau i amb Ernesto Moreno en la qual els van exposar al·legacions als pagaments per l'esdeveniment de Viva Europa.

Ha assenyalat que en la trobada es van traslladar dubtes de per què el Palau havia pagat el 2009 uns 300.000 euros per l'esdeveniment i en els dos anys següents, una quantitat molt més inferior, entorn dels 13.000 euros. "Ens van dir que era una bestreta per a finançar edicions posteriors", ha exposat. "No era un contracte exactament, més prompte una subvenció", li van comentar. En aquesta línia, ha asseverat que li van traslladar que des de Presidència es va dir que s'havia de subvencionar l'esdeveniment.

DESCONEIXIEN EL CONCURS

Durant la jornada de hui també ha declarat com a testimoni el gerent de l'empresa La Imprenta, que feia impressions per al Palau. Ha comentat que treballava amb el coliseu des del 2005, durant 12 anys, fins que li van traslladar que hi havia hagut un concurs de disseny i impremta i s'havia adjudicat a Radcliffe.

"No érem coneixedors que hi havia hagut eixe concurs", ha dit, per a agregar que posteriorment va ser Radcliffe la que li encarregava treballs els anys 2008 i 2009 i els va pagar "tard i malament": "Va ser un dilema. Va costar prou, cobràrem a la fi del 2010 i va ser dramàtic, i amb un quitament de 48.700 euros. Em deien que ells tampoc havien cobrat", ha descrit.

I ha afegit: "No coneixia per a res Radcliffe. Crec que no tenien mitjans per a la impressió. Vaig estar una vegada en el seu despatx, no hi havia maquinària, potser s'assemblava més a una agència de publicitat", ha exposat.

Per la seua banda, una dissenyadora gràfica que feia treballs puntuals al Palau, ha manifestat, en qualitat de testimoni, que feia dissenys i després els manava a La Imprenta per a la seua impressió. "Primer facturava al Palau i després em van dir que a Radcliffe perquè havia guanyat un concurs", ha assenyalat.

La testimoni ha manifestat que no va tindre coneixement del concurs i que, a partir d'aleshores, l'única cosa que canviava era que facturava a Radcliffe. Però el disseny ho feien ells i la impressió, La Imprenta. Van haver de fer un quitament d'un 20% en els treballs perquè els pagaren, ha afegit.

PROBLEMES DE COBRAMENT

Un altre testimoni que ha comparegut en la sessió d'aquest dijous, comptable de Radcliffe, ha afirmat que es feien fullets i publicitat per al Palau, encara que el disseny i la impressió venia d'altres mercantils. Ha comentat que en l'empresa hi havia uns 14 o 15 empleats i ha afegit que Radcliffe va tindre "molts problemes" per a cobrar del Palau.

Per la seua banda, un ex-secretari general d'RTVV ha declarat que el 2012 li van cridar des de Patrocini per a plantejar-li la possibilitat de seguir col·laborant amb la retransmissió de l'esdeveniment Viva Europa. "Els vaig dir que ho consultaria amb els responsables i aquests em van dir que havia sigut un èxit en anys anteriors i que podíem seguir amb el tema", ha asseverat.

No obstant açò, finalment es va renunciar al projecte "davant una època de vagues en la televisió i davant el risc que finalment no es poguera fer", ha postil·lat.