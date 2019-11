Les Corts trien Ángel Luna nou Síndic de Greuges i Rosana Pastor com a consellera del CVC

Luna porta cinc anys en la institució, des del 2014, quan va deixar el seu escó en Corts, on va exercir de portaveu del PSPV. És llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid i va estudiar en l'Institut Internacional de Drets Humans d'Estrasburg (França). Durant la seua carrera va exercir com a advocat a Alacant, en l'especialitat de dret laboral.

En el panorama públic va ser conseller de la Generalitat entre el 1981 i el 1983, després del que va passar al grup socialista en Les Corts, com a diputat per Alacant, fins el 1986. En eixos tres anys també va ser senador territorial per elecció del parlament, abans de la seua designació com a diputat en el Congrés entre el 1986 i el 1991.

Del 1991 al 1995, Luna va ser alcalde d'Alacant i vicepresident de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). D'ací va passar a exercir com a advocat i assessor de diverses empreses radicades a Alacant, fins el 2007.

En els següents anys, fins el 2014, va tornar al parlament valencià com a portaveu del grup socialista i vicepresident segon. Finalment, cinc anys després del seu nomenament com a adjunt primer al Síndic de Greuges, des del 18 de juliol de 2019 ostenta en funcions el càrrec que exercia José Cholbi.

A més, també s'ha triat l'actriu i exdiputada nacional de Podem Rosana Pastor com a nova consellera del Consell Valencià de Cultura (CVC), ocupant el lloc que va deixar lliure Paco Sanguino. Ha aconseguit 84 vots a favor i 12 en blanc.

També s'ha procedit a renovar els tres membres del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) i s'ha designat per 84 vots a favor i 12 en blanc a Vicente Cutanda (proposat per PP), Marc Pallarés (proposat per PSPV) i Rosa Yagüe (proposta per Compromís. Els dos primers ja formaven part de l'òrgan, sent Yagüe l'únic nom nou en eixa llista, després que Compromís decidira optar per un perfil economista i femení i no va presentar novament Rafa Xambó.