Puig critica el dúmping fiscal i diu que enguany s'han recuperat 14 milions per fals canvi de domicili a Madrid

Així ho ha assenyalat en la sessió de control en Les Corts en resposta al portaveu de Compromís, Fran Ferri, que s'ha interessat pel full de ruta en matèria tributària del Consell per a consolidar el camí iniciat amb la reforma fiscal del 2016.

A més de repassar els canvis que es van introduir i el seu impacte, Puig ha ressaltat que el més important en política fiscal és acabar amb el frau i eixa "lluita contra l'evasió" que es va engegar "ja està tenint resultats" i ha permès recuperar des del 2016 63,3 milions d'euros que serveixen "per a reforçar els servicis públics", de diners recuperats de la no declaració d'impostos de Patrimoni, Successions o Donacions.

Puig ha incidit que dins d'eixa campanya destaca la lluita "contra declarants que canvien de domicili aprofitant el dúmping fiscal que fan altres comunitats i molt especialment Madrid". "Enguany hem recuperat 14 milions en detectar falsos canvis de domicili a Madrid. La Comunitat pateix una doble discriminació: infrafinançament i dúmping fiscal", ha dit.

Per açò, ha avançat que es reforçarà la lluita contra el dúmping fiscal amb l'Agència Tributària Valenciana i també amb l'Observatori Fiscal, per a aconseguir un sistema "progressiu i sostenible". A més, ha anunciat que el pròxim any treballarà per una nova fiscalitat 'verda'.