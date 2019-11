Page pregunta a quienes restan importancia al concepto de nación por qué tanto ruido si "no tiene trascendencia"

A su juicio, "una nación antigua no se puede permitir la ingenuidad", por lo que, según ha advertido, "no puede haber naciones de primera y naciones de segunda". "O se es nación o no se es y por tanto no cabe tanto juego de naciones dentro de una", ha dicho.

"Que nadie olvide que la Organización Mundial se llama de Naciones Unidas, no de Estados Unidos", ha concluido García-Page.

Estas palabras llegan después de que el PSC planteara reconocer a Catalunya como nación y a España como un estado plurinacional, defendiendo la necesidad de reformar la Constitución como "el camino para recomponer consensos rotos" en el documento político que someterá a votación en su Congreso.

En ese documento marco que el PSC llevará a su Congreso los días 13 y 15 de diciembre los socialistas defienden que "tanto Catalunya como el resto de España son plurales y diversas, un conjunto de pueblos con singularidad propia con lazos sociales, culturales y políticos que los han mantenido unidos".

se ha mostrado este jueves partidario de "pactar lo que hacer entre todos" a la hora de afrontar la situación política actual en España, pero seguro de que "lo que no vamos a poner en duda es lo que somos". "Hay que pactar lo que hacer, pero pactar lo que somos no", ha defendido el dirigente socialista.

Así se ha expresado durante la entrega del II Premio Palabra que otorgan la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Fundación César Egido Serrano, donde ha asegurado que él siempre invitará a "arreglar las cosas" mediante diálogo "pero sabiendo lo que se quiere, pero sobre todo lo que no se puede", ha sentenciado.

"Puede haber pactos, evidentemente, siempre es mejor pactar", ha manifestado García-Page, quien ha citado al dramaturgo Antonio Buero Vallejo para asegurar que "en momentos de dificultad es legítimo, razonable y oportuno dudar lo que hacer, pero no se puede dudar lo que ser".

Según ha apuntado, "si hay una parte del país que quiere ser otra cosa, hace que todos los demás dejemos de ser lo que somos porque también somos catalanes, gallegos, riojanos o andaluces".