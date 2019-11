La socia de Broseta avisó que el contrato entre Les Arts y Patrocini "no era cuestión pacífica" y debía salir a concurso

Vidal se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, en el juicio que se sigue en la sección segunda de la Audiencia de Valencia por el presunto desfalco en el Palau en el que están acusados el que fuera director financiero del Palau Ernesto Moreno; el presidente del consejo de administración de Patrocini -empresa vinculada al Palau y dedicada a captar patrocinadores-, José Antonio Noguera Puchol; el consejero delegado de Patrocini Joaquín Maldonado; y el excónsul de Francia en Valencia y administrador de la sociedad Radcliffe -mercantil que actuaba de intermediaria en las contrataciones-, Pablo Broseta.

La testigo ha manifestado que en junio de 2009 se pidió a su despacho por parte del Palau que les asesoraran sobre el contrato suscrito con Patrocini -empresa en la que figuraba la exintendente Helga Schmidt como consejera pese a su incompatibilidad con los cargos- en abril de 2008 para la captación de patrocinadores.

Ha explicado que tras revisarlo, lo primero que contestaron es que se trataba de una cuestión "no pacífica" y luego se concluyó, en una respuesta que se remitió a Moreno, que el contrato debía someterse a la Ley de Contratos del Sector Público.

Y para ello, se ofrecieron tres alternativas legales: la rescisión del contrato al no haberse emitido todavía ninguna factura; la formación de un expediente administrativo, rescisión del contrato y licitación con concurso o, al ser cuestión de mecenazgo, estudiar una colaboración. Seguidamente, la última comunicación con el Palau fue remitirles un pliego de contrato de mecenazgo y otro de gestión de patrocinios, ha dicho.

En la sesión de este jueves ha declarado también el interventor general de la Generalitat en 2014 que emitió un informe provisional de control financiero sobre la Fundación del Palau. El testigo ha indicado que asistió a una reunión con la responsable de los servicios jurídicos del Palau y con Ernesto Moreno en la que les expusieron alegaciones a los pagos por el evento de Viva Europa.

Ha señalado que en el encuentro se trasladaron dudas de por qué el Palau había pagado en 2009 unos 300.000 euros por el evento y en los dos años siguientes, una cantidad mucho más inferior, en torno a los 13.000 euros. "Nos dijeron que era una anticipo para financiar ediciones posteriores", ha expuesto. "No era un contrato exactamente, más bien una subvención", le comentaron. En esta línea, ha aseverado que le trasladaron que desde Presidencia se dijo que se debía subvencionar el evento.

DESCONOCÍAN EL CONCURSO

Durante la jornada de hoy también ha declarado como testigo el gerente de la empresa La Imprenta, que hacía impresiones para el Palau. Ha comentado que trabajaba con el coliseo desde 2005, durante 12 años, hasta que le trasladaron que había habido un concurso de diseño e imprenta y se había adjudicado a Radcliffe.

"No éramos conocedores de que había habido ese concurso", ha dicho, para agregar que posteriormente fue Radcliffe la que le encargaba trabajos en 2008 y 2009 y les pagó "tarde y mal": "Fue un dilema. Costó bastante, cobramos a finales de 2010 y fue dramático, y con una quita de 48.700 euros. Me decían que ellos tampoco habían cobrado", ha descrito.

Y ha añadido: "No conocía para nada a Radcliffe. Creo que no tenían medios para la impresión. Estuve una vez en su despacho, no había maquinaria, quizás se parecía más a una agencia de publicidad", ha expuesto.

Por su parte, una diseñadora gráfica que hacía trabajos puntuales al Palau, ha manifestado, en calidad de testigo, que hacía diseños y luego los mandaba a La Imprenta para su impresión. "Primero facturaba al Palau y luego me dijeron que a Radcliffe porque había ganado un concurso", ha señalado.

La testigo ha manifestado que no tuvo conocimiento del concurso y que, a partir de entonces, lo único que cambiaba era que facturaba a Radcliffe. Pero el diseño lo hacían ellos y la impresión, La Imprenta. Tuvieron que hacer una quita de un 20% en los trabajos para que les pagaran, ha añadido.

PROBLEMAS DE COBRO

Otro testigo que ha comparecido en la sesión de este jueves, contable de Radcliffe, ha afirmado que se hacían folletos y publicidad para el Palau, aunque el diseño y la impresión venía de otras mercantiles. Ha comentado que en la empresa había unos 14 ó 15 empleados y ha añadido que Radcliffe tuvo "muchos problemas" para cobrar del Palau.

Por su parte, un ex secretario general de RTVV ha declarado que en 2012 le llamaron desde Patrocini para plantearle la posibilidad de seguir colaborando con la retransmisión del evento Viva Europa. "Les dije que lo consultaría con los responsables y éstos me dijeron que había sido un éxito en años anteriores y que podíamos seguir con el tema", ha aseverado.

No obstante, finalmente se renunció al proyecto "ante una época de huelgas en la televisión y ante el riesgo de que finalmente no se pudiera hacer", ha apostillado.