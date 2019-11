L'accident s'ha registrat, per causes no precisades, sobre les 8.50, en col·lisionar els dos vehicles una moto en el carrer Conde Trénor de València.

Després de rebre l'avís, el CICU ha mobilitzat una unitat del SAMU, l'equip mèdic del qual ha assistit la motorista, una dona de 39 anys, per policontusions. Posteriorment, ha sigut traslladada en l'ambulància de suport vital avançat a l'Hospital La Fe de València.