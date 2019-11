El Ayuntamiento dice que la Cometcon tiene "poca relevancia" desde el punto de vista turístico

García Quintana ha querido "desmentir" este jueves algunas informaciones relacionadas con el cambio de ubicación de la VIII edición del festival de ocio alternativo del noroeste de España. La Cometcon se venía celebrando en los últimos años en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Calatrava) de Oviedo y que pasará a celebrarse en la primavera de 2020 en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón.

El concejal del PP ha aclarado, en primer lugar, que la Cometcon "no es un congreso sino una convención juvenil de cultura y ocio alternativo". A preguntas de los periodistas, ha señalado que desde el equipo de gobierno no se planteó la posibilidad de derivar este evento a otras áreas, como Cultura, "para no generar más problemas de cambios de áreas".

García Quintana ha dicho que se reunieron hasta en tres ocasiones con el director de la Cometcon, Héctor Lasheras. En concreto, lo hicieron el 16 de junio, el 30 de octubre y el 15 de noviemre. De este modo ha justificado el interés del bipartito en mantener este evento en la ciudad.

En estos encuentros, desde el equipo de gobierno trasladaron a la organización que no se podía mantener la subvención directa de 120.000 euros. "Nosotros estábamos dispuestos a buscar otras fórmulas de colaboración que hicieran posible la celebración del evento", ha aclarado.

En la última reunión mantenida, según ha dicho García Quintana, acordaron que acudiría a la convocatoria de subvenciones a entidades organizadoras de congresos y que el Ayuntamiento de Oviedo también asumiría el apoyo técnico de servicio de coordinación y ejecución, así como la limpieza y seguridad.

"El director quedó en que pasaría fechas para su bloqueo. Hasta hoy, mejor dicho, hasta ayer que me entero por una nota de prensa del traslado a Gijón", ha apuntado.

García Quintana ha manifestado su "sorpresa" y "decepción" no por el cambio de sede que es algo que entra dentro de lo posible en un mercado que es tremendamente competitivo, sino por las formas. "Lo mínimo sería realizar una llamada, mandar un mensaje o un correo electrónico", ha afirmado.

El concejal del PP ha detallado que en el año 2017, la organización de la Cometcon "no acreditó debidamente los gastos supuestamente realizados y la Junta de gobierno revocó parcialmente la subvención, teniendo que devolver 11.467,49 euros". La organización presentó un recurso de reposición y posteriormente un recurso contencioso-administrativo, cuya sentencia salió el 29 de octubre de 2019, desestimatoria y favorable al Ayuntamiento de Oviedo, ha informado.

Dicho esto, García Quintana entiende que la decisión del traslado a Gijón "quizás" tenga que ver "con la militancia política del director que fiel a su partido practica ese revanchismo, sectarismo y amiguismo que tanto critican pero en lo que son verdaderamente expertos". A lo que ha añadido, que "quizás tampoco le gusten las reglas del juego y participar en una convocatoria de subvenciones donde se adjudican las cantidades en función de parámetros técnicos, claros y objetivos". "Imagino que prefiere la subvención a dedo para los amigos", ha apostillado.