El reproche de la OCDE a la cotización de los autónomos indigna al colectivo: "Uno de cada 3 estamos sobrecotizando"

Este miércoles la OCDE afeó a España por su sistema de cotizaciones de autónomos, que permite "contribuir menos" porque pueden elegir su base de cotización. Pero desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) defienden esa flexibilidad y señalan que la organización no conoce a fondo el sistema español: "Uno de cada 3 autónomos está sobrecotizando", afirma a 20minutos.es su secretario general, José Luis Perea.

En su informe mundial sobre pensiones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señaló a España por su sistema de autónomos. Permite que coticen por la mínima, lo que en el futuro resultará en pensiones muy bajas. Una persona que haya cotizado por lo más bajo durante el mínimo de años (15) se le podría quedar una pensión de poco menos de 400 euros al mes.

"La OCDE ha errado en el tiro", considera Perea. "No creo que el problema del sistema de pensiones seamos los trabajadores autónomos.

Perea defiende que en España las pensiones de los autónomos no son tan bajas en términos generales. "Por ejemplo, en Alemania la pensión de un autónomo no llega al 50% de la pensión de un asalariado. En España, la pensión de un autónomo está en torno a un 70% de la de un asalariado: estamos cotizando mucho más que los alemanes".

Sistema flexible

En el sistema español, en términos generales, un autónomo puede elegir entre una base de cotización mínima de 944,40 euros y una máxima de 4.070,10. El tipo de cotización es el 30%, por lo que en el primer caso se paga una cuota mensual de 283,32 euros y en el segundo 1.221,03. El sistema prevé casos especiales, como autónomos societarios, cónyuges supérstites y trabajadores de 48 años.

Es el mismo autónomo el que elige la base, y es esa flexibilidad la que critica la OCDE, porque casi todos eligen la mínima.

Algo que corrobora otro estudio hecho el pasado verano por la ATA y Fundación Mapfre, que cifró en unos 3 millones los trabajadores autónomos en España. Hasta un 86% de ellos cotiza por la base mínima en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

¿La razón? Un 38,2% respondió en ese estudio que no tenía ingresos suficientes para cotizar más. Además, un 13,2% aseguró que podría elevar su cotización, pero no lo hacer porque prefiere los planes privados de jubilación.

Sin embargo, el estudio confirma la preocupación de estos trabajadores por su futuro conforme se acerca la edad de retiro. Mientras que el 85% de los autónomos menores de 25 años cotizan por la mínima, más de un 40% cotizan por bases de hasta 2.000 euros a partir de los 55 años.

Ingresos reales y netos

Ángel Gurría, presidente de la OCDE, demandó que los autónomos paguen sus contribuciones en función a sus ingresos reales y no "a los declarados", algo que para la ATA demuestra que la organización no conoce el sistema español.

Perea pone como ejemplo a un hipotético camionero que ingrese 5.000 euros. De ello debe deducir sus gastos (combustible, dietas, amortización del vehículo, etc) y le quedan limpios unos 1.800 euros. Sobre esos ingresos netos debería hacerse el cálculo, y no sobre los 5.000. "No podemos pedir que los autónomos coticen por los ingresos reales".

"Va en el ADN del trabajador autónomo elegir sus bases de cotización"

Pero el presidente de la ATA también cuestiona esa fórmula. "Va en el ADN del trabajador autónomo elegir sus bases de cotización y en función de esa elección recibir las prestaciones. Por eso la ley le permite ahora a los autónomos subir o bajar hasta 4 veces durante el año las bases de cotización, para cotizar más cuando tenga mejores ingresos".

Y es que si se aplicara a rajatabla el sistema de la OCDE, bajarían las cotizaciones, porque muchos autónomos pagan la mínima incluso en meses en los que no tienen ingresos.

"Uno de cada tres autónomos está sobrecotizando , por unos ingresos que no recibe", afirma Perea. "Por la regla de que planeta la OCDE, bajarían las cotizaciones en un tercio de los autónomos".

Asignatura pendiente

Perea admite que elevar las cotizaciones es una asignatura pendiente para los autónomos. Algo que debe hacerse "con pedagogía", porque muchas veces los trabajadores desconocen por lo que están contribuyendo.

En el estudio de ATA-Mapfre, casi un 55% de los encuestados manifestaron no tener o tener muy poco conocimiento de las prestaciones que genera la cotización.

"El autónomo debería conocer por lo que está cotizando y la Seguridad Social debería mandarle una carta y proponerle subidas", señala. "Decirle, por ejemplo, que si se sube en 100 euros la base, la prestación que recibiría sería de un 30% más".

También consideró que el "constante runrún" en torno a la reforma del sistema de pensiones no ayuda a que los mismos autónomos pongan su dinero en la hucha social.

"El runrún constante y el mantra sobre el sistema de pensiones le quita a la gente las ganas de cotizar más"

"El runrún constante y el mantra sobre el sistema de pensiones le quita a la gente las ganas de cotizar más", asegura. "La gente tiene incertidumbre, y cuando hay incertidumbre se queda parada".

"No podemos estar continuamente alertando sobre el sistema de pensiones; dejar legislatura tras legislatura la reforma que todos sabemos que hace falta", agrega. "Es una tarea de los políticos y lo están dejando pasar".