Sobreseida a causa con respecto ao investigado por un apuñalamento en Salceda, ao non quedar acreditada a autoría

20M EP

O xulgado de instrución número 1 do Porriño (Pontevedra), ordenou o sobresemento e arquivo provisional das actuacións con respecto a Jurgen W.K., até agora único investigado polo apuñalamento mortal dun mozo ás portas dun local de lecer en Salceda, en xuño deste ano, ao considerar que non quedou acreditado que sexa o autor destes feitos, segundo confirmaron fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).