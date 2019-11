La V Trobada de Professorat de Valencià tracta a Xàtiva l''Escriptura creativa a l'aula'

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura és l'encarregada d'organitzar l'activitat, en "estreta col·laboració" amb els ajuntaments de Xàtiva i Alzira, l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques de l'Ajuntament de Gandia i Escola Valenciana, informa l'entitat en un comunicat.

Les jornades, homologades per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, començaran demà divendres a les 17.00 hores amb la ponència 'Escriure per crear a l'època d'Internet', a càrrec del doctor en Didàctica de la Llengua Daniel Cassany, autor de més de 16 monografies i un centenar d'articles científics sobre l'ensenyament de la llengua. A continuació, l'escriptora i comunicadora Fani Grande impartirà un taller sobre com iniciar l'alumnat en l'escriptura creativa a través de tècniques narratives.

L'endemà, la trobada es reprendrà a les nou del matí amb la xarrada 'La construcció del relat i els personatges', a càrrec de l'escriptor i periodista Xavier Aliaga. Després hi haurà un diàleg entre el poeta i traductor Marc Granell i Josep Antoni Fluixà, escriptor i director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, sobre el procés creatiu en la poesia.

Tancaran la jornada representants de la Fundació Sambori i la Comissió Cívica Vicent Marçà, que parlaran sobre els premis que convoquen anualment per a estimular l'escriptura als centres educatius: el Premi Sambori i el Premi de Narrativa Escolar Vicent Marçà, respectivament.

Els inscrits en l'activitat formativa gaudiran en exclusiva d'un concert de Pep Gimeno 'Botifarra', que tindrà lloc divendres a les 20.00 hores, i de la ruta turística 'Xàtiva Monumental', que s'iniciarà el dissabte a les 16 h.