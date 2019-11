Dos psiquiatras desmienten al acusado por el crimen de Sencelles y dicen que su amnesia es "simulada"

"La intoxicación por cocaína no da amnesia", han insistido en su declaración en la cuarta sesión del juicio, que celebra un tribunal del jurado en la Audiencia Provincial. La pericial de estos dos facultativos fue propuesto por los familiares de la víctima.

Cabe recordar que la principal línea de la defensa, que no cuestiona la autoría de la muerte, es que el hombre atacó a su ex suegro bajo los efectos de las drogas, un argumento con el que pide calificar los hechos de homicidio y no de asesinato. La víctima recibió numerosas puñaladas y golpes en la cabeza.

La Fiscalía pide para él 30 años de prisión por asesinato y robo con violencia, y los familiares del fallecido piden prisión permanente revisable.

Los dos psiquiatras, que examinaron en conjunto los datos médicos del acusado, han rechazado tajantemente que sufra un trastorno severo de adicción a la cocaína, sino en todo caso "leve".

Los dos psiquiatras han destacado que el acusado no presenta complicaciones psiquiátricas ni médicas típicas de la adicción a esta sustancia -como por ejemplo, problemas de tabique nasal-, y que tampoco constan registros de ingresos por intoxicaciones, peleas o accidentes de tráfico, ni el consumo ha interferido en su vida laboral. "Está claro que controlaba su consumo. Está clarísimo. Él lo dice y por eso no busca ayuda", ha subrayado uno de ellos.

LOS ANÁLISIS NO PERMITEN DETERMINAR SI CONSUMIÓ COCAÍNA ESA NOCHE

Por otra parte, han comparecido como peritos los técnicos que analizaron las muestras biológicas del acusado y la víctima. Con todo, los resultados permiten determinar si el acusado consumió cocaína el día de los hechos, puesto que las muestras fueron recogidas una semana después y la ventana de detección es de dos días.

Los análisis de orina, cuyas muestras se tomaron tras la detención del acusado, detectaron presencia de metabolitos de cocaína, pero según los expertos es imposible confirmar si el acusado estaba drogado o ebrio cuando se produjo el ataque.

Los peritos detectaron también consumo de antidepresivos en las muestras biológicas del acusado. También se detectaron antidepresivos en las muestras de la víctima, con una concentración letal, pero según ha aclarado la química encargada del análisis, esto se debe a una redistribución 'postmortem' en el cuerpo -la muestra se tomó del cadáver, dos días después de la muerte-, y no es posible establecer con seguridad la concentración que tenía en el momento del ataque.