Mallada (PP) traslada a Barbón 12 prioridades presupuestarias, centradas en la mejora de ingresos

En una rueda de prensa la portavoz parlamentaria ha detallado estas medidas, enfatizando en la necesidad de disminuir impuestos para mejorar los ingresos públicos. Consciente de que "ahora es difícil", y sabiendo que el Ejecutivo se plantea, en una situación de déficit, congelar los tributos, Mallada ha insistido en la necesidad de rebajar de manera paulatina a lo largo de la legislatura, algunos impuestos como plusvalías.

Consideran también "fundamental" desde el PP mejorar la financiación autonómica, a través de la formación de un "frente común" que contemple las singularidades de Asturias como la dispersión territorial, el descenso de población o el envejecimiento.

Entre las prioridades de los 'populares' se encuentra, por otro lado, una reducción del gasto a través de una reorganización del sector público asturiano. "No podemos avanzar en la redistribución de los recursos si no reorganizamos el sector público eliminando duplicidades", ha argumentado.

Todas estas medidas, ha explicado, contribuirían a la mejora de los ingresos sin aumentar los impuestos. Al contrario, considera Mallada que un "esfuerzo fiscal" en algunos impuestos, "mejoraría la actividad económica" y permitiría al Principado contar con recursos para actuar en "cuestiones imprescindibles" como la red educativa rural.

GASTOS PRIORITARIOS

En este aspecto ha presentado como "gasto prioritario" la consolidación y el aumento de los Centros Rurales Agrupados (CRA), la gratuidad de la etapa educativa de 0 a 3 años, su extensión a todo el territorio, y una "apuesta seria" por la educación concertada, dotándola de recursos para garantizar su "viabilidad y calidad".

Ha abogado también por la elaboración de un plan plurianual, que "sea una realidad" en el presupuesto de 2020, con medidas fiscales y compensatorias para vivir y trabajar en las zonas rurales. Piden desde el PP dejar de lado las "promesas, infografías y maquetas" en lo referido a las comunicaciones, para apostar por las estratégicas. En este sentido plantea Mallada una revisión del Plan director de infraestructuras 2015-2030, ya que "no se ajusta a las necesidades de Asturias". Sobre autónomos y pequeños empresarios ha abogado por tomar medidas que aseguren el relevo en los negocios familiares.

Sobre la negociación presupuestaria con el PSOE, Mallada ha asegurado desconocer todavía el borrador de las cuentas, y, por tanto, considera "complicado" saber hacia qué lado se puede decantar el Ejecutivo de Adrián Barbón para abordar el diálogo.

GALLEGO-ASTURIANO

Respecto a la polémica por el uso del gallego-asturiano por el diputado 'popular' Álvaro Queipo en la sesión del pleno autonómico de este miércoles, Mallada ha asegurado ante preguntas de los periodistas que lo que el parlamentario del PP hizo fue hablar "fala asturiana" con un motivo "muy claro", que era "demostrar a la sociedad asturiana que en nuestra comunidad autónoma, prácticamente en cada municipio, se habla de una manera".

Queipo, ha argumentado, trasladó mediante su intervención el planteamiento del PP, que es "sí a la defensa de las tradiciones y no a las imposiciones".

El diputado usó este miércoles el gallego-asturiano en su intervención en la Junta General para presentar una proposición no de ley para la denominación de la Ría del Eo, pero lo interrumpió el diputado de Vox Ignacio Blanco, que afirmó que no entendía el gallego, "o 'llingua', o lo que esté hablando, que no sé lo que es".