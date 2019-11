Ábalos afirma que hay un "conflicto político en Cataluña" pero deja en el aire si lo reconocerán en un documento

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado esta mañana que en Cataluña hay un conflicto político aunque "no saben todavía" si lo reconocerán en un documento.

Así lo ha afirmado el número tres del PSOE ante los medios de comunicación tras un acto en el Museo del Ferrocarril de Madrid al ser preguntado si el PSOE está dispuesto a reconocer que hay un conflicto político en Cataluña, ante la reunión que tienen esta tarde con ERC, para negociar la investidura de Pedro Sánchez.

"Hay un conflicto político evidentemente en Cataluña, claro que hay un conflicto político en Cataluña, ¿no? ¿O alguien piensa que no?, ha exclamado José Luis Ábalos.

Pero no ha desvelado si están dispuestos a firmar un documento en el que este planteamiento se reconozca por escrito: "No, no estamos hablando de eso, no sabemos todavía".

La expresión empleada por Ábalos supone unacercamiento al lenguaje de ERC, que en la reciente consulta a sus bases preguntaba si estaban de acuerdo en rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no había "un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación".

Antes de las elecciones del pasado 10 de noviembre, los socialistas solían referirse a la situación en Cataluña como una "crisis de convivencia", si bien pasados los comicios Sánchez ya cambió el lenguaje y admitió estar ante una "crisis política".

Ábalos, que esta tarde formará parte de la comisión negociadora que se reunirá con una delegación de ERC en el Congreso de los Diputados para intentar desbloquear la investidura, ya se ha referido a la crisis en Cataluña como un conflicto político.

El ministro de Fomento en funciones ha afirmado que abordan la negociación con ERC "con responsabilidad" y que esperan de ella "que se desbloquee la investidura y empiece a andar". No obstante, no se ha atrevido a aventurar si habrá investidura antes de enero: "Vamos a ver".

Tampoco ha precisado si están dispuestos a asumir los planteamientos de ERC, alegando que primero hay que ver cuáles son las condiciones que ponen sobre la mesa. No obstante, y cuestionado sobre la autodeterminación, ha señalado que la opinión del PSOE al respecto es ya conocida.