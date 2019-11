Un total de 22 obras de artistas valencianos se suman a la Colección de Arte Contemporáneo de la Generalitat

El departamento que dirige Vicent Marzà invertirá este año 264.594 euros en esta tercera adquisición mediante el Plan incentivo del patrimonio artístico valenciano, que se realiza a propuesta del grupo de expertos conformada a tal efecto e integrada por especialistas de reconocido prestigio en el ámbito de la cultura y que está coordinado por el director gerente del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont.

Esta veintena de piezas se suma a las 18 obras adquiridas en 2018, y a las 33 en 2017, con una inversión total de 1.016.892 euros en tres años, subraya la administración en un comunicado.

De las 22 adquisiciones, 4 son de artistas de la provincia de Castellón, 7 de la de Alicante y 11 de la de Valencia. Asimismo, 11 de las propuestas son de artistas masculinos y otros 11, femeninos.

ADQUISICIONES 2019

'Performance-Down' de Álvaro Terrones (Castelló, 1980) es un conjunto de litografías que corresponden a acciones artísticas documentadas fotográficamente y estructuradas como secuencias poéticas. Están planificadas de acuerdo con las ideas surgidas del diálogo sobre varios aspectos de la existencia del vínculo familiar con el síndrome de Down.

'Munt' de Ana Sansano (Onda, 1973) pertenece a la serie 'Viaro' en el que la artista reflexiona sobre el tiempo y la vida. La obra se recrea en el hecho anodino del lugar, explicando con precisión y realismo mediante la sencillez y la verdad que aporta el grafito.

El título de 'Mantras I-II', de Aurelia Mesnet (Alcoy, 1955), hace referencia al acto de doblar y plegar varias veces, y llega a establecer un diálogo "místico" con el material, para buscar transmitir equilibrio y serenidad.

Por su parte, la 'Selecció de 31 originals. Els moments clau de la història contada en la novel·la gràfica El dia 3' de Cristina Durán (València, 1970) es la historia de la lucha contra el silencio y el olvido que sufrieron las víctimas del accidente de metro de València de 2006. Reúne 31 planchas originales de la novela gráfica, en el que se recogen los momentos clave de esta.

La instalación sonora y visual 'Sínia/Sènia' de Edu Comelles (Barcelona, 1984, residente en València) explota la dimensión sonora de un elemento del patrimonio rural, las norias de agua, con una sucesión de grabaciones de sonido emitidas por dos amplificadores de guitarra Marshall.

Además, 'The end of caresses. The machine' de Eric Fort (Benifairó de les Valls, 1987) crea con monedas un paisaje metálico y montañoso determinado por el dominio de capital que a lo largo de los siglos ha caracterizado el comportamiento humano; 'Sin título' de Enric Mestre (Alboraya, 1936) es una propuesta escultórica de gres que reflexiona en torno a la arquitectura; y 'Paseo Y-19' de Irene Grau (València, 1986) es una instalación en que la que artista lleva a cabo una serie de paseos en los que mide constantemente la transformación en la anchura del camino mediante varas.

Otra instalaciones son: 'Solo a dos voces' de Isidro Blasco (Madrid, 1962, residente en Alicante), mezcla la arquitectura, la fotografía y la escultura; 'Habitar la copia: colonialidad', de Jota Izquierdo (Castelló, 1972), con forma de manta utilizada por los vendedores conocidos como 'manteros'; y 'Maquina para juntar esquinas' de Luisa Pastor (Alicante, 1977), compuesta por 15 collages en los que hay representada la desarticulación formal de una 'máquina'.

También se incorporan a los fondos 'Cubos formados. Políptico I' de Lukas Ulmi (Lucerna, 1958, residente en València) que plantea una reflexión sobre el espacio; 'El fin y la persistencia' de Marla Jacarilla (Alcoy, 1980), acerca de la persistencia de la literatura; La estructura 'Se de Massimo Pisani (Mantova, 1958, residente en Alicante), resultado del equilibrio entre tensiones producidas por los materiales; 'Estudio caminante' de Pablo Bellot (Alicante, 1976), que muestra en un lienzo la imposibilidad de la imagen y de lo antivisual como reflejo del momento contemporáneo; y 'Les esferes' de Paco Martí (Castelló, 1956), una serie de seis fotografías que muestran el paisaje familiar y próximo del autor.

En la lista figuran también 'Celda 148' de Patricia Gómez y M. Jesús González (València, 1978), que forma parte del 'Proyecto para cárcel abandonada'; 'Puig de Randa' de Pepa López Poquet (Villalonga de la Safor, 1955), una videoinstalación que tiene como referente analítico el concepto de elipsis cinematográfica; 'Anatomías' de Rafaela Pareja (Vinalesa, 1962), donde diversas piezas generan un espacio orgánico; y '20.000 pies de altura o la memoria ínfima' de Rubén Tortosa (Mogente, 1964), que transporta al espectador al viaje y trayecto representado en una acción en el espacio expositivo.

Completan el listado 'Bata de cola. La salida' de Susana Guerrero (Elche, 1972), realizada tejiendo cables reciclados de plástico con interior de cobre; y 'Bleecker' de Victoria Civera (Puerto de Sagunto, 1955), escultura e instalación en pared reflejo de la trayectoria del artista.