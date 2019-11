Policías locales Murcia rechazan política rácana ampliación plantilla y dicen que no tienen dinero ni para lavar coches

Así lo ha manifestado José Juan González, responsable del sector de Administración Local y del sindicato de Policías Locales de la Región de UGT, que denuncia que "bajo el amparo del gobierno del PP, el Ayuntamiento ha amortizado cerca de 90 puestos de trabajo", aludiendo como excusa a la "jubilación anticipada".

Lamenta, en esta línea, que "hemos llegado una hora y media después a las intervenciones para pedir disculpas, porque todo había terminado ya", además de la "disparidad" de sueldos grandes y de la "elite" que se está conformando y que "olvida al trabajador".

Incluso, ha advertido, "no había dinero para desinfectar o lavar los coches policiales, porque cuando iba algún detenido con sangre no hemos podido ni llevarlo al lavadero"; con lo que lamenta esa "frustración" profesionales, "porque no te encuentras con los medios adecuados para hacerlo".

Por ello, ha rechazado la postura que el equipo de Gobierno mantiene con sus policías locales en el Consistorio, a los que, según ha comentado, "les planteó una propuesta que entendimos que era el inicio de una negociación y cómo ha sido rechazada por el colectivo han utilizado, de manera coactiva, un decreto que suprime los pocos fines de semanas que a los policías les quedaban para pasar con sus hijos para presionarles para cubrir eventos que tiene comprometidos el Ayuntamiento bajo la excusa de cubrir necesidades de seguridad".

Y es que, ha afirmado, "esto no es cierto, porque durante el verano en las pedanías no había prácticamente nadie, una unidad o dos para todo el municipio de Murcia, dejando solos en intervenciones a los vecinos".

"Vemos con estupor cómo se invoca la seguridad ciudadana para suprimir estos descansos de fin de semana sin haber cumplido con la formalidad de negociar con los agentes sociales este cambio en las condiciones de trabajo de los policías locales del Ayuntamiento de Murcia", ha manifestado.

Entiende que con este comportamiento "se continúa con la política de rodillo que ha mantenido el PP durante 24 años; los policías locales del Ayuntamiento de Murcia han sufrido un detrimento en su plantilla y se merecen una equiparación salarial con respecto a los de las grandes ciudades, como Cartagena y Lorca, y el resto de sindicatos del Ayuntamiento han dado la espalda al colectivo de policías locales".

Reclama así que el alcalde José Ballesta "gire la cabeza hacia estos profesionales que dan la cara con menos medios y menos plantilla, más trabajo y mucha profesionalidad" y que se repruebe a su concejal "porque demuestra que no es capaz de llevar a cabo esta situación y solventar los problemas que padece la plantilla".

EL AYUNTAMIENTO RESPONDE

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, Eduardo Martínez-Oliva, se ha mostrado sorprendido porque de todos los sindicatos municipales que se sentaron en la negociadora este miércoles, sólo UGT se ha manifestado.

Una negociadora en la que se acordó "que se sometería a debate y consideración de los policías locales y se haría entre jueves y viernes". "El resto de sindicatos están haciendo lo que se acordó y UGT ha adoptado una actitud distinta", señala.

Y es que, ha puntualizado el concejal, se trata de un decreto que "modifica, no suspende, el régimen de descanso en aras a garantizar la seguridad en el municipio" y confía en que de la propuesta que se hizo salga una respuesta que satisfaga a los policías y el conflicto se resuelva y en caso contrario, se seguirá "negociando", aludiendo a la "poca representación" de los policías concentardos.