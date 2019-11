El Archivo Jalón Ángel abre la quinta edición de la muestra 'Cazadores de Imágenes'

Los ganadores y las menciones de la última edición de este premio en las tres categorías, Jesús Chacón (retrato), Kazim Kuyucu (viajes) y Raquel Enríquez (categoría especial Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido) compartirán espacio con una selección de las fotografías mejor valoradas por el jurado.

La muestra de 30 imágenes está comisariada por la profesora einvestigadora de la Universidad San Jorge Pilar Irala-Hortal y ha contado con la colaboración de Alicia Mellén y Sergio Beltrán.

En esta ocasión, la sede cambia su habitual lugar y se ubicará en el Antiguo Centro Mercantil, Industrial y Agrícola -actual Caja Rural de Aragón-, en la calle Cuatro de Agosto.

El cambio de sede viene también acompañado de cambio de fechas en la habitual apertura de esta muestra de carácter anual. En años anteriores 'Cazadores de Imágenes' había sido inaugurada en los meses de abril o mayo, pero a partir de esta convocatoria pasa a celebrarse a finales de año.

Además, la convocatoria del Premio Internacional de Fotografía Jalón Ángel, hasta ahora abierta a partir del mes de noviembre, pasa a convocarse en enero.

En esta quinta edición se presentaron más de 2.800 imágenes procedentes de 105 países y nacionalidades. Entre los fotógrafos participantes se encuentran ganadores de premios como el Lucie Awards, Riccardo Prina, 'Fragmenta Curae', Photo contest TASS 2017, IIIo Bienal de Fotografía Oaxaca 2018, Lonely Planet photography Competition, Sony World photography awards, Photostop Photo Contest, Premio Fuji-mejor fotógrafo español del año, Premio Hasselblad, The Alfred Fried Photography Award, Photographer of the Year, BarcelonaInternational Photography Awards (BIPA), Lens Culture, Montophoto, entre otros galardones.

Además, entre los fotógrafos hay colaboradores de revistas, agencias y medios de comunicación de prestigio internacional como Flotante Mag (Mexico), Vogue Italia, El Mundo, El País, Absolute, Mondo Sonoro, The Economist, Esquire, Forbes, Expo Commonwealth, Ural Pathfinder, The New York Times, Der Spiegel, Al Jazeera, Diari Ara, The Guardian, 6 Mois, Days Japan, New Internationalist y Earth, Natur, entre otros.