Puig i Bonig es retrauen casos judicials i ell respon: "Li diu el mort al degollat"

En la sessió de control al parlament valencià, la síndica 'popular' li ha reclamat que "no seguisca amagant-se" després de les investigacions a les subvencions a empreses de comunicació participades pel seu germà, Francis Puig, i la informació que publica 'El Confidencial' sobre la investigació de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional -en mans del Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona- a ajudes concedides pel Consell una plataforma mediàtica de Catalunya per al foment del valencià.

Puig ha replicat a Bonig que "la que va per jutjats de moment" és ella i no ell, en relació a la seua declaració com a testimoni la setmana passada en el cas sobre les presumptes irregularitats en les contractacions de la Fundació V Trobada Mundial de les Famílies per a la visita del papa Benedicte XVI el 2006 a València. La també exconsellera d'Infraestructures va afirmar davant el jutge que Vaersa -empresa pública que depenia del seu departament- que no va condonar cap deute a la fundació.

Sobre aquest tema, el cap del Consell ha criticat que "el que no ha fet el Consell és aprofitar la visita del papa perquè algunes trames corruptes s'emportaren diners". "A Vaersa se li ha pagat tot, qui va pagar a Vaersa? La Generalitat -anterior govern del PP-, no la Fundació. Magnífic, una gestió espectacular", ha ironitzat.

Davant les crítiques per les investigacions a les empreses del seu germà -Bonig ha recordat que una testimoni va dir que "quan Puig arribe a la Presidència ens anem a folrar"-, el president ha sostingut que es tracta d'una manifestació sorprenent d'una ex-treballadora que ho va dir el 2006 en una taverna o una festa". En aquell any, ha subratllat que ell era alcalde de Morella i ni se li "havia ocorregut" presentar-se com a candidat a la Generalitat, sinó que estava "lluitant contra Carlos Fabra", expresident de la Diputació de Castelló amb el PP i condemnat a quatre anys de presó per quatre delictes contra la Hisenda.

Puig també ha rememorat que eren els anys en què comneçàrem la Fórmula 1 a València, quan "va vindre (Bernie) Ecclestone -magnat de la competició- i va assegurar a (Francisco) Camps- expresident de la Generalitat amb el PP- que hi hauria circuit si guanyava, i Camps va dir que no costaria ni un dur".

"FI DE LA CITA"

En la seua intervenció, Bonig ha rescatat unes paraules de Puig el 2013, quan va dir que "s'ha de convocar urgentment la diputació permanent per a donar compte del favoritisme a empreses familiars" i que "no es poden utilitzar les institucions per a afavorir empreses familiars". "Fi de la cita", ha recalcat, prometent que el PP no farà el que creu que va fer el PSPV amb els del seu partit, destrossant "el seu dret a la presumpció d'innocència".

Sense dubtar de la "valenciania" dels socialistes, ha alertat que "la UDEF rastreja com les ajudes al valencià han anat a parar al colp i procés a Catalunya", en relació a la informació publicada per 'El Confidencial'. "Ara entenc per què no van recolzar la proposta d'ahir del PP", ha afirmat sobre la iniciativa rebutjada perquè el Consell no destine ajudes a entitats catalanistes.

"Les seues paraules i actes del passat li persegueixen en el present", ha advertit Bonig a Puig, a qui ha reclamat explicacions polítiques sobre per què el Consell "no va fer absolutament res en tindre constància de factures creuades d'empreses dels seus germans". Ha augurat que "açò no ha fet més que començar" i li ha donat un consell "amb la millor voluntat": "Compte amb els seus, els d'ací i els de Madrid".

Durant el debat, el conseller d'Educació, Vicent Marzà (Compromís), ha reiterat que totes les ajudes del seu departament al foment del valencià s'entreguen per concurrència competitiva, destacant els "plans de contingència" engegats pels tècnics davant les irregularitats detectades. "Aquesta Conselleria no tracta de forma diferent ningú per ser qui és", ha asseverat.