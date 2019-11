Puig rebutja les "pretensions catastròfiques" que no hi haurà govern PSOE-Podem

"No podíem seguir en la situació en la política espanyola", ha defés en la sessió de control de Les Corts, en resposta a la pregunta de la portaveu d'Unides Podem-Esquerra Unida, Naiara Davó, sobre com valora el preacord Sánchez-Iglesias.

Puig ha posat com a exemple per a Espanya el govern del Botànic, recordant que "va ser possible" encara que també va haver-hi "pretensions catastròfiques" quan va nàixer en la primera legislatura el 2015, moment en el qual el Consell el van formar PSPV i Compromís, amb suport parlamentari de Podem, que després del 28A sí que ha entrat en l'executiu autonòmic.

Ha reconegut les dificultats per a aconseguir la majoria parlamentària i ha remarcat que la situació actual és habitual en el "procés previ" d'investidura, encara que creu que ja "hi ha un indici que puga haver-hi govern".

Fins a eixe moment, ha realitzat una valoració "extremadament positiva" per a la Comunitat del preacord, davant les "repercussions negatives" que tenia per als valencians la situació anterior de bloqueig. Serà, ha augurat, "un govern capaç de treballar conjuntament per a millorar la vida de les persones".

En aquesta línia, Puig ha garantit que el Consell i el Govern de Sánchez podran seguir el mateix recorregut amb polítiques semblants davant els "grans reptes" actuals, perquè "el poble valencià i l'espanyol caminen en harmonia, convivència i cohesió". "El que humilment hem intentat fer en aquest temps", ha il·lustrat.

Per al 2020, ha mostrat la seua voluntat que el nou executiu recupere el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) que no va tirar avant enguany i "va ser una oportunitat perduda per les dretes i els independentistes".

"MEDICINA CONTRA EL FANATISME"

També ha confiat que siga "un govern que entenga la realitat plural d'Espanya, capaç de buscar en el diàleg el punt de trobada i, sobretot, allunyar l'odi, rancor i fanatisme que lamentablement ha entrat amb força en el Congrés en les últimes eleccions" del 10 de novembre, amb l'auge de Vox. I ha reivindicat: "Tots junts hem de ser la medicina contra aquesta malaltia".

En la seua intervenció, la síndica de Podem ha destacat que el preacord PSOE-Podem reflecteix la combinació d'"una força valenta amb una altra amb bagatge" i ha apuntat quatre grans reptes: el social, el territorial, el democràtic i el climàtic. "En la Generalitat no podem as soles, necessitem el suport del Govern", ha emfatitzat, destacant l'"oportunitat d'avançar" que s'obri ara per als valencians.

"Un govern feminista i al servici de la gent, capaç de mirar a les víctimes de violència masclista; un govern que mira als ulls de la ciutadania i no els dóna l'esquena. Espanya podrà caminar en la mateixa direcció que el Botànic", ha asseverat Davó.