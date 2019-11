El Banc Europeu d'Inversions concedeix un préstec de 271 milions a la Comunitat Valenciana per a l'impuls de projectes

"La Unió Europea torna a confiar a la Comunitat després d'anys sense finançament", ha celebrat Puig en la sessió de control a Les Corts, en la seua rèplica a la intervenció de la portaveu del PP, Isabel Bonig.

Per contra, Puig ha subratllat que el BEI va tancar la porta als préstecs perquè l'anterior govern autonòmic del PP no va destinar els crèdits concedits per la UE a Ciegsa per a la construcció de col·legis. "Ara, la Comunitat torna a ser fiable", ha insistit.

Gràcies al préstec es podran impulsar iniciatives cofinançades com 93,5 milions en transferència tecnològica i cooperació universitat-empresa orientada cap a les pimes, 65,2 milions per a servicis i aplicacions de govern electrònic o 62,5 milions en processos d'investigació i innovació en pimes, avancen des de Presidència.

També 49 milions d'euros per a infraestructures públiques per a la investigació i innovació, 35,3 milions per a infraestructura i promoció d'ocupació "neta" o 23,9 milions en protecció i millora de la biodiversitat, protecció de la naturalesa i infraestructura verda.

Alguns dels projectes específics són l'electrificació del tram Benidorm-Benidorm Intermodal de la connexió Benidorm-Dénia, la restauració d'hàbitats d'interés comunitari d'espais com els hàbitats forestals de l'Alt Túria o la pineda de Boalar-Sabinar, el foment d'ecosistemes naturals com la repoblació de la Serra de Mariola o l'actualització de les infraestructures per a investigació en malalties infeccioses i epidèmies emergents.

Paral·lelament, el crèdit europeu servirà per a finançar la millora de les infraestructures d'investigació en medicina personalitzada i el desenvolupament de medicaments innovadors, amb vista a aplicació sanitària en patologies com a malalties rares o detecció de dany cognitiu, al costat d'una plataforma d'anàlisi genòmica per a estudis de diversitat neuronal i biologia de cèl·lula única en estat sa patològic o a aplicacions de la genòmica a la millora de l'arròs.