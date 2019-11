Los convocantes de la huelga en Primaria dan una quincena para ver medidas en las consultas y el Sergas ofrece diálogo

En declaraciones a Europa Press este jueves, el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, ha insistido, tras las críticas por la ausencia de contactos por parte de los convocantes del paro, en que dialogan "con todo el mundo". "Si quieren un diálogo con nosotros, no hay ningún problema", ha afirmado.

No obstante, ha enmarcado ese diálogo en los grupos de trabajo para el desarrollo de medidas para mejorar la Atención Primaria en Galicia. "No podemos obligar a participar en los grupos de trabajo", ha señalado, para añadir que "si alguien se quiere incorporar, no hay ningún problema".

Campa ha admitido que "cuando se abre un proceso de diálogo existen opiniones distintas", por lo que a través de los grupos de trabajo tratan de alcanzar "objetivos comunes". "Estamos abiertos al diálogo y a la participación", ha sentenciado.

Frente a ello, el portavoz de la Asamblea de Áreas Sanitarias de Galicia, Alberto García, de Vigo, ha manifestado a Europa Press que "el día 4 (de diciembre) presentan los grupos de trabajo sus conclusiones".

Por ello, los convocantes de la huelga creen que "tiene poca lógica" sumarse ahora a ellos, por lo que optan por ver "cómo el Sergas es capaz de encardinar esas conclusiones del grupo de expertos". Por ello, le conceden la primera quincena del próximo mes para comprobar qué llega a las consultas.

Como primera medida, si no mejora la situación en los centros de salud, Alberto García ha avanzado que en el área de Vigo abandonarán la docencia de residentes de primer año.

"Necesitamos recursos humanos; médicos trabajando con nosotros", reivindican, para señalar el "aumento de las plazas estructurales" para que los centros de salud "puedan autogestionar su centro con un mínimo de recursos" que, aseguran, ahora "no tienen".

Ante estas críticas y después de que los convocantes de la huelga asegurasen que en las consultas las únicas medidas que han llegado ha sido impresoras nuevas, el gerente del Sergas ha incidido en que "verán ecógrafos, escáneres y mucho equipamiento electromagnético y mobiliario". "Se está comprando e instalando", ha abundado.

Asimismo, Campa ha incidido en las medidas implementadas en materia de recursos humanos, con nuevas plazas de profesionales sanitarios para 2019 y 2020 que irán "a los centros que las necesiten". "Hay muchas medidas tomadas y otras en el ámbito de la gestión", ha subrayado para asegurar que "están empezando a dar frutos".

En concreto, ha destacado que se trabaja en "implantar un sistema para la sobredemanda" que se produce con las urgencias en los centros de Primaria. "Se está definiendo un modelo de atención de esa sobredemanda", ha avanzado, ya que este nivel asistencial "tiene una atención continuada".

SEGUIMIENTO

En relación al seguimiento de esta segunda jornada de huelga de esta semana en la Primaria en Galicia, los convocantes han destacado que "se mantiene" el porcentaje ya que "lo que sube en unas baja en otras".

En este sentido, por parte de la Asamblea de Áreas Sanitarias de Galicia han destacado a Europa Press el 88% de apoyo en Vigo, "cinco puntos más que ayer (miércoles"; el 39% en Lugo, que sube también, y el 62,5% en Ferrol, que cae ligeramente. "La voluntad del colectivo de médicos no cambia de una jornada para otra", han asegurado.

También el gerente del Sergas ha manifestado que los datos de este jueves "son similares a ayer (miércoles)" y ha subrayado que el respaldo a esta convocatoria de noviembre supone "la mitad" que la de junio.

Según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade, en el turno de mañana de este jueves ha sido secundada en los centros asistenciales de Primaria por un 15,1 por ciento del total de personal llamado a la huelga.

Por áreas sanitarias, apunta un 8,4% en el área sanitaria de A Coruña y Cee; un 18,1% en la de Ferrol; 8,9% en la de Santiago y Barbanza; el 5,2% en la de Lugo, A Mariña y Monforte; 15,5% en la de Ourense, Verín y O Barco; 22,6% en Pontevedra y O Salnés; y 32,5% en la de Vigo.

Fernández-Campa ha valorado que el grado de cumplimiento de los servicios mínimos durante la jornada de huelga es del 100%. "Los profesionales están cumpliendo estrictamente los mínimos, prestando servicio a los ciudadanos", ha concluido.