Kendrick Lamar, Bad Bunny, The Killers, Pet Shop Boys y Supergrass: las primeras confirmaciones del 'BBK Live 2020'

La promotora del Festival Bilbao BBK Live ha confirmado los primeros artistas y bandas del cartel de su próxima edición, que tendrá lugar del 9 al 11 de julio en las campas de Kobetamendi (País Vasco). El listado de nombres incluye hasta ahora, al rapero Kendrick Lamar, The Killers, Pet Shop Boys, Supergrass, The Rapture, Bad Bunny, Caribou, Four Tet y El Columpio Asesino, entre otros.

La presencia de Kendrick Lamar supondrá su única actuación en el Estado y el rapero está considerado uno de los creadores actuales más influyentes del género. Lamar, ganador de un premio Pulitzer y un Oscar, refleja en sus letras su interés por "temas políticos y sociales, lo que le ha convertido en un creador que trasciende el ámbito musical para ser una de las personalidades más influyentes de la cultura popular del presente siglo", según han indicado en un comunicado fuentes de la promotora organizadora.

Tras recoger el galardón al Mejor Álbum de Música Urbana en la reciente ceremonia de los Grammy Latinos, Bad Bunny ha sido el artista elegido por Bilbao BBK Live -junto con Lamar-, para encabezar el cartel del festival en una "apuesta por los sonidos urbanos".

El grupo norteamericano The Killers será otro de los protagonistas de la edición y la banda de Las Vegas liderada por el cantante Brandon Flowers que, según asegura la promotora "vive uno de sus momentos más dulces en Europa", llegará a Bilbao con un nuevo disco que se habrá publicado en primavera.

Por otro lado, el veterano dúo de pop electrónico, Pet Shop Boys, parará en la ciudad vasca dentro de una gira donde repasarán e interpretarán los éxitos de su trayectoria que han conseguido estar entre los top 30 de Reino Unido. Lo harán "con un grandioso espectáculo pop y una producción a la altura de su repertorio".

Otros nombres

El listado también incluye el regreso de Supergrass, que celebrará su vigésimo quinto cumpleaños del mítico "I Should Coco", y The Rapture, tras anunciar su regreso de vuelta a los escenarios. El madrileño Kaydy Cain presentará su nuevo proyecto 'Salsa Dura' qcon ciertos matices de salsa.El festival contará también con el folk blues africano de Tinariwen, los grupos estatales El Columpio Asesino y León Benavente y el grupo femenino Hinds.

BBK ha querido reclutar también a nuevos talentos, y presentará así tres "joyas por descubrir": la cantante Don, que será su primera vez en el festival, Yana Zafiro, "autora de letras brllantísimas" alternando pop y electrónica y los vascos Omago, que presentarán su primer EP.

En esta 15ª edición del Bilbao BBK Live, considerado uno de los mejores festivales de España, contarán con un camping "ideal para los amantes de la naturaleza que esos días acuden al festival desde fuera". Los bonos ya están a la venta, y desde su web ofrecen la posibilidad de acceder a viajes organizados.