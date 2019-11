El Bilbao BBK Live 2020 confirma a Kendrick Lamar, The Killers, Pet Shop Boys, Supergrass y The Rapture

20M EP

La promotora del Festival Bilbao BBK Live ha confirmado los primeros artistas y bandas del cartel de su próxima edición, que tendrá lugar del 9 al 11 de julio en las campas de Kobetamendi. El listado de nombres incluye hasta ahora al rapero Kendrick Lamar, The Killers, Pet Shop Boys, Supergrass, The Rapture, Bad Bunny, Caribou, Four Tet y El Columpio Asesino, entre otros.