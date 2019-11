Chivite dice que no aceptará "ningún veto" en la negociación de Presupuestos y afirma que "esto va de contenido"

María Chivite ha señalado este jueves en declaraciones a los medios que el Gobierno de Navarra ha iniciado "un proceso de diálogo con las fuerzas de la oposición, encaminado a aprobar unos Presupuestos que garanticen el desarrollo económico de la comunidad, la estabilidad de los servicios públicos y avanzar en igualdad". "Nuestra responsabilidad como Gobierno es intentar sacar adelante esos Presupuestos", ha afirmado.

La jefa del Ejecutivo ha asegurado que no ha planteado "ninguna equidistancia" entre Navarra Suma y EH Bildu, "lo que hemos planteado es que tenemos que sacar un Presupuesto adelante y tenemos que hablarlo con las fuerzas política que se sitúan en la oposición". "No vamos a permitir ningún veto a nadie porque el diálogo no tiene que tener ningún veto, más allá del cumplimiento estricto de la legislación. No vamos a poner ningún veto al diálogo ni vamos a aceptar ningún veto", ha afirmado.

Así, ha señalado que "en función de las prioridades o las preocupaciones que los distintos grupos nos trasladen, y si no entran en contradicción con el acuerdo que ya tenemos cerrado con nuestro socios, trabajaremos sobre ese documento que se nos traslade o sobre esas prioridades".

Chivite ha afirmado que "esto va sobre contenidos, sobre qué es lo que queremos reflejar en el Presupuesto, si queremos reflejar una mejor sanidad, más contratación de profesorado, una apuesta por la innovación, una apuesta por la cohesión territorial, esto va de contenido y no de vetos políticos".

La presidenta del Gobierno ha explicado que han pedido a Navarra Suma y EH Bildu que "hicieran sus propuestas, que nos trasladaran sus prioridades políticas para cada departamento, Bildu nos hizo llegar sus propuestas y las tenemos que valorar y estudiar, y veremos si Navarra Suma nos traslada algún documento".

Sí ha afirmado que Navarra Suma puso encima de la mesa que "quiere un acuerdo fiscal en su globalidad, y nosotros le dijimos claramente que más allá de las tres iniciativas en materia fiscal ya presentadas no vamos a presentar más para este ejercicio presupuestario, lo que no quita para que vayamos presentando otro tipo de iniciativas a lo largo de la legislatura".

