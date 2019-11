L'oposició critica “descontrol” en l'EMT durant el frau

La responsable de Finances de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València va constatar aquest dimecres “descontrol”, “desorganització”, “falta de procediments” i “de personal” en aquesta companyia pública durant el període en el qual es va produir el frau de 4 milions d'euros en les seues arques.

Així ho van indicar els representants dels tres grups de l'oposició a l'Ajuntament –PP, Cs i Vox– en la comissió de treball de l'EMT que investiga aquesta estafa després de la declaració de la citada treballadora en la sessió celebrada la passada jornada.

El conseller i edil del PP Carlos Mundina va criticar a partir d'aquesta compareixença que “entre l'última setmana d'agost i fins al 20 de setembre en un departament tan important com el d'administració, on està tresoreria i on va ocórrer el frau, només hi havia dues persones”.

En nom de Compromís, un dels socis del Govern local, l'edil i consellera Lucía Beamud va afirmar que la compareixença de la directora de Finances “ha anat bé” i va valorar que s'estiguen “aclarint molts assumptes per a saber què ha passat en el frau i recuperar els quatre milions defraudats”.

Beamud va considerar que els controls que hi ha en l'EMT “són els adequats i garantistes”, al mateix temps que va reiterar que l'estafa ha tingut lloc perquè “s'han saltat absolutament tots els procediments d'una forma alarmant”.

La també consellera de Compromís Pilar Soriano va agregar que s'ha “deixat clara” la “falta de control” en les transferències bancàries del frau i que “no s'ha actuat amb la diligència que s'havia d'haver actuat”.