Els pacients de VIH víctimes d'abusos responen pitjor al tractament

Els pacients amb VIH que han sigut o són víctimes d'abusos presenten majors problemes per a seguir el tractament. Així ho constata un estudi en el qual han participat investigadors de l'hospital Vega Baixa d'Orihuela, del d'Elx, el d'Elda i de Fisabio.

Els resultats de la investigació, que són preliminars ja que conclourà al febrer, han analitzat a 94 pacients infectats. D'ells, el 24,4% va assegurar haver sigut víctima de violència domèstica en algun moment de la seua vida, i el 31,4% de les dones va afirmar que havia patit violència de gènere.

Els pacients víctimes d'abús, segons l'estudi, van assegurar que no prenien la medicació, oblidaven la dosi diària o no seguien un horari estricte per a la seua presa a causa de la situació personal. Per això, el percentatge de pacients amb càrrega viral del VIH detectable en sang era superior (19,2%) en les víctimes d'abusos respecte als que no pateixen cap mena de violència (4%).