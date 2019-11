Liciten de nou els carrils bici de Fernando el Catòlic i Institut Obrer

La Junta de Govern Local traurà a licitació demà els carrils bici de les grans vies Ramón y Cajal–Fernando el Catòlic i de l'avinguda Institut Obrer. Entre tots dos sumaran 1.700 metres, en el cas de les grans vies, més altres 1.100 metres per a Institut Obrer, i prop de mig milió d'euros d'inversió. Mentre que el primer requerirà un termini d'execució de dos mesos, el segon necessitarà tres mesos, segons fonts municipals.

En el corresponent a les grans vies s'habilitaran dos carrils unidireccionals (un per sentit) compartits amb el carril EMT–Taxi. Cobrirà una distància de 1.700 metres des de plaça d'Espanya fins a Nuevo Centro, i es deixaran 1,20 metres d'ample; mentre que per al carril EMT–Taxi seran 3,15.

Per part seua, el d'Institut Obrer recorrerà 1.100 metres des d'Amado Granell (punt en el qual es coordinaran les obres que està realitzant en eixe punt FGV corresponents a la línia 10 de Metrovalencia) fins a l'Albereda, passant pel pont de Montolivet.

A diferència del vial de les grans vies, aquest carril prové dels pressupostos participatius de 2017, dels quals s'adjudiquen 123.500 euros i el termini estimat d'execució serà de tres mesos. Tots dos carrils bici van ser licitats i adjudicats a dues empreses.

No obstant això, una d'elles va al·legar no poder fer-se càrrec de l'obra en estar realitzant una altra de manera simultània; mentre que l'altra (Pavasal), que tenia adjudicat el carril bici d'Institut Obrer, en optar per fer el de Primado Reig (per la renúncia de la primera adjudicatària), va rebutjar al d'Institut Obrer.

Al no haver-hi altres empreses que s'hagueren oferit en el moment de la licitació, aquests dos carrils bici van quedar deserts, i per això ara es procedeix a una nova licitació.