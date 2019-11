Cayetano Martínez de Irujo confiesa algunos episodios "agresivos" durante la infancia de sus hijos

Cayetano Martínez de Irujo, hijo de la difunta duquesa de Alba, sorprendió a principios de verano a los espectadores de Lazos de sangre, emitido en La 1, al desvelar una infancia tormentosa desconocida para la mayoría. Entre lágrimas, detallaba el maltrato sufrido por algunas de sus niñeras, quienes, al parecer, llegaban a pegarle cada vez que el comportamiento del entonces menor se salía de lo establecido. Un episodio de lo más desagradable que ha vuelto a salir a la luz; esta vez, de la mano de Toñi Moreno, en el programa Aquellos maravillosos años, de Telemadrid.

El conde de Salvatierra acudió el pasado miércoles, 27 de noviembre, al programa de la cadena autonómica para promocionar el que va a ser su primer libro. Una obra titulada De Cayetana a Cayetano, que recoge gran parte de sus memorias –y secretos de convivencia del ducado de Alba– y que le ha servido para aumentar la distancia que existe entre los hermanos.

Así, entre pregunta y pregunta, la conductora le preguntó sobre su experiencia como padre, sin esperar el derroche de sinceridad de Martínez de Irujo. Este, visiblemente emocionado, confesó haber tenido problemas para reprimir la "excesiva agresividad" con la que le educaron a él cuando le tocaba poner orden en casa y que, durante su juventud, le llevó a coquetear con el exceso de drogas, entre otros vicios.

"Por una travesura de niños, me salía el instinto de estamparles", llegó a confesar ante la atónita mirada de los presentes. "A mí nunca me contestaron nada ni me dijeron nada. A ellos les di excesiva importancia y protagonismo", desvelaba Cayetano Martínez de Irujo, quien aseguró que pecaba de hablar como adultos a sus hijos cuando aún eran muy pequeños. No obstante, también recalcó que hace años que logró reconducir su conducta, alardeando de los buenos momentos que logró vivir junto a sus hijos a partir de ese momento.