Consell i València aborden la integració de les tarifes del transport públic i la remodelació de l'estació de busos

El transport públic de València i la seua àrea metropolitana té un llarg camí de millora per recórrer, no sols quant a la seua oferta i freqüències, sinó també en la seua usabilitat i infraestructures. Per a avançar en mesures concretes, aquest dimecres es van reunir el conseller d'Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, i l'alcalde de València, Joan Ribó, que van avançar dues línies d'actuació per a la legislatura recentment iniciada: la integració tarifària i un estudi sobre el futur de l'estació d'autobusos de València.

En el primer cas, les tarifes de les diferents maneres de transport s'integraran durant els pròxims quatre anys en dues fases. Una primera contemplarà el llançament d'un suport únic, una sola targeta en la qual poder carregar tots els títols de viatge, independentment que es tracte dels autobusos de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), Metrovalencia i fins i tot els trens de Rodalia de Renfe.

Una vegada implantada, en una segona fase, s'abordarà l'homologació de les tarifes, perquè els diferents operadors no competisquen entre ells i els usuaris tinguen molt més fàcil desplaçar-se per la ciutat i la seua àrea metropolitana amb una mateixa targeta i títol de viatge per a la zona A.

Espanya va informar a Ribó que el seu departament té ja preparat un Pla de Mobilitat Sostenible per a València i la seua àrea metropolitana que es presentarà als alcaldes a principis de 2020 perquè realitzen les seues aportacions. Després del període d'exposició pública, s'aprovarà definitivament. "Volem fer-ho des del principi des del diàleg i fonamentalment també amb l'Ajuntament de València", va afirmar.

Un dels principals aspectes d'eixe pla serà precisament la integració tarifària. "És fonamental que aquesta legislatura tinguem una integració tarifària ràpida de tots els mitjans de transport" que hi ha a València i la seua àrea d'influència, ha afirmat el conseller, perquè tots els usuaris tinguen "fàcil" l'ús del transport públic, va afegir.

En aquest punt, Joan Ribó va afirmar, com va informar 20minutos, que l'ús del cotxe va a menys a la ciutat de València, però no obstant això entren més vehicles a la ciutat des de les seues poblacions limítrofes. Per aquest motiu, va advocar per treballar en un pla de mobilitat que potencie les maneres de transport públics sostenibles, per al que va mostrar l'"acord, col·laboració i entusiasme" de l'Ajuntament de la capital metropolitana amb mesures com la integració tarifària i unes altres en aquest àmbit.

La integració tarifària anunciada unificarà tota la gamma de targetes existents en l'actualitat, des de la Móbilis a la TuiN, passant pels tiquets de Renfe o els bons socials de cada mitjà de transport, que depenen dels ajuntaments.

L'altre gran anunci va ser l'impuls d'un estudi per a millorar les instal·lacions de l'estació d'autobusos de València, una infraestructura que data dels anys seixanta i que presenta nombrosos problemes, no sols quant a l'estat de l'edifici, sinó també de funcionalitat i fins i tot de seguretat. Segons va afirmar Ribó, es tracta d'una estació els terrenys de la qual són de propietat municipal, però les concessions a les empreses depenen de la Generalitat.

"Aquesta estació d'autobusos s'ha de canviar significativament. No és una estació d'autobusos per a una ciutat com València". Segons va explicar l'alcalde, la proposta de remodelació es troba inclosa en l'acord del Rialto signat per Compromís i PSPV-PSOE per al Govern local. L'estudi abordarà com dur-la a terme, però Ribó va llançar la idea que puga ser subterrània, com en altres ciutats espanyoles, una via que va qualificar com a "interessant".

Respecte al finançament d'aquestes millores per al transport públic, tots dos mandataris van exigir l'arribada de més fons estatals i una nova llei de finançament del transport públic metropolità per a equiparar-se al nivell d'inversió per habitant de Madrid o Barcelona, si bé el conseller Espanya va afirmar que "es pot anar avançant" en altres assumptes. "L'Estat ens deu molts diners des de fa molts pressupostos. Esperem que un nou Govern d'Espanya complisca prompte amb la paraula que han donat", va afirmar.

No obstant això, al marge de la unificació de tarifes i suports, opina que hi ha "marge de maniobra" per a millorar, en el cas de Metrovalencia, les freqüències, sobretot les nocturnes i, de cara a 2020, les del mes de juliol, quan s'aplica l'horari intermedi estival (equivalent a dissabtes) malgrat que molta gent continua anant a treballar.

Transport públic als polígons industrials

Un altre dels punts en els quals s'està treballant és la potenciació del transport públic cap als polígons industrials de l'àrea metropolitana de València, els usuaris de la qual es veuen obligats a utilitzar el vehicle privat per falta d'alternatives. La Conselleria realitzarà una prova amb autobusos llançadora des de la capital per a, a partir de la seua avaluació, estendre la iniciativa per la resta de la Comunitat Valenciana.

Ampliació del port i CV-500

En la trobada, Espanya i Ribó van abordar també l'ampliació del port de València, per a la qual l'alcalde ha afirmat que l'Ajuntament presentarà al·legacions al projecte, sobretot en matèria mediambiental i urbanística. Respecte a la CV-500, la coneguda com a autopista del Saler, van acordar deixar en "stand-by" el projecte de via verda impulsat per la Conselleria a causa de les protestes d'alcaldes i veïns. "La Generalitat no farà res sense el consens amb els ajuntaments i veïns", va manifestar el conseller, qui va apostar pel diàleg per a realitzar "una nova configuració d'aqueixa zona".