La sentencia de los ERE y la situación de la sanidad pública centran el Pleno del Ayuntamiento

Así, los grupos de PP y Cs han presentado una moción urgente cada uno en las que se pide condenar los hechos probados por la sentencia de los ERE, la reprobación de los cargos públicos del PSOE condenados y pedir a la Junta de Andalucía que se recupere el dinero defraudado por los anteriores gobiernos socialistas. Además, el documento de Cs pide la dimisión de la expresidenta de la Junta y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, por "retirar en su momento al Gobierno andaluz de la acusación particular del caso".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado por la portavoz del Grupo Popular, Elisa Pérez de Siles, ha avanzado que apoyarán la moción de Cs debido a la similitud con la que presentarán. "Es un ejercicio de pedagogía política, yo creo que es bueno que en el caso de Málaga los vecinos perciban crítica a lo que es criticable", ha apuntado.

La portavoz de Cs Málaga, Noelia Losada, ha indicado que "la sentencia de los ERE es vergonzante para los andaluces", por lo que ha lanzado un mensaje al portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, para que apoye la iniciativa "y demuestre de qué lado está: si del de las siglas de su partido o del de los andaluces".

Sin embargo, Pérez ha avanzado que no apoyarán las mociones pues consideran que "no se ajustan a la realidad", al tiempo que ha recordado que el caso de los ERE aun no tiene sentencia firme y además "se asumieron responsabilidades públicas en su momento". Ha criticado a PP y CS, que "no han presentado ninguna moción para resolver los problemas de la ciudad", por lo que ha asegurado que "lo único que buscan es la confrontación política".

Asimismo, ha recordado la trama Gürtel y los "papeles de Bárcenas" y que "el único partido condenado por corrupción en España es el PP", así como a De la Torre "el caso de cohecho en Promálaga". Al respecto, el alcalde ha defendido que la moción presentada por el PP es "confrontación contra la corrupción, contra todos los que están desgastando la democracia".

Por su parte, el portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha explicado que votarán a favor, ya que consideran que "la sentencia de los ERE pone de manifiesto uno de los casos más graves de corrupción de Andalucía", en el que se ha usado dinero público "para comprar la paz social en Andalucía".

Sin embargo, Zorrilla ha aclarado que les parece "de muy poca vergüenza" que el PP presente la moción debido a la "lista de casos de corrupción", a lo que ha añadido que Cs "supuestamente vino a regenerar la democracia y se ha convertido en el sostén necesario para mantener en muchos gobiernos autonómicos o municipales al partido más corrupto de Europa".

SITUACIÓN DE LA SANIDAD EN MÁLAGA

El grupo municipal Adelante Málaga ha presentado una moción urgente para instar a la Junta de Andalucía a que aborde la situación de la sanidad en la mesa sectorial, que elabore un plan estratégico a largo plazo, que ofrezca contratos dignos y plazas suficientes, que implemente el Plan de Retorno de los profesionales, que dote al sistema de recursos y lo blinde con una inversión mínima del siete por ciento del PIB.

El portavoz de Adelante Málaga ha asegurado que la sanidad en la ciudad está "al borde del colapso", con urgencias "saturadas", plantas cerradas y profesionales y pacientes "en pie de guerra". A esto ha añadido que la intención del Gobierno de PP y Cs, con apoyo de Vox, es privatizar el sistema sanitario, puesto que "se están externalizando pruebas y mandando gente a la privada en detrimento de invertir en contratación de personal".

Asimismo, el PSOE elevará al salón del plenos otra moción en defensa de la sanidad pública. "Nunca la sanidad pública ha estado peor en Málaga que con el gobierno del PP", ha manifestado el edil socialista Daniel Pérez, añadiendo que existen situaciones como "más de 50 horas de espera para una cama en las Urgencias del Hospital Virgen de la Victoria", falta de personal en oncología infantil o retrasos en las operaciones quirúrgicas del Materno.

Tanto Zorrilla como Pérez han valorado que el cesado gerente del Servicio Andaluz de Salud Miguel Moreno Verdugo finalmente no dirija el Hospital Regional. Pérez ha explicado que "el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, quería adjudicar la gestión del Hospital Regional a una persona que apuesta claramente por los recortes en la sanidad pública para aumentar los conciertos con la privada y que ha manifestado públicamente estar en contra del tercer hospital".

Respecto a las peticiones de Adelante, el alcalde de Málaga ha recordado que el Gobierno andaluz ha aumentado las partidas destinadas a sanidad en los presupuestos de 2019 y 2020, hay medidas iniciadas para contratos mejores y planes establecidos.

MEDIDAS DE APOYO AL PEQUEÑO Y MEDIANO COMERCIO

El portavoz del PSOE ha pedido al Ayuntamiento, por otro lado, la convocatoria "a la mayor brevedad posible" del Consejo Sectorial de Comercio para tratar las necesidades del sector, como los horarios comerciales, para lo que insta al equipo de gobierno a "consensuar con comerciantes, consumidores y sindicatos todo lo relacionado con horarios comerciales", además de elaborar un plan de apoyo al sector.

Pérez ha explicado que estas exigencias llegan en referencia a la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "que pone en cuestión la postura aportada por el propio equipo de gobierno del PP en cuanto a la libertad horaria y la limitación de los espacios que puedan acogerse a zonas de gran afluencia turística".

Por su parte, el alcalde de Málaga ha apuntado que "siempre se pueden tomar medidas en una línea de más profundización del comercio de barriadas, de distritos, centros comerciales abiertos, cómo reforzarlos y queremos en esa línea avanzar", lo que "está planteado en los términos a propósito de la sentencia", por lo que ha considerado que "puede ser oportuno" convocar el Consejo Sectorial para profundizar sobre la sentencia.

Por estos motivos, ha avanzado que incluirán alguna enmienda "para poder apoyarlo adecuadamente". Además, ha señalado sobre la petición de planes de apoyo al sector que se trataría de continuar con los ya completados.

OTRAS MOCIONES

El PSOE también pedirá mediante una moción la rescisión del contrato con la empresa del CAC por "incumplir las ordenanzas y atentar contra el patrimonio".

Pérez ha recordado que un juzgado investiga la posible comisión de un delito contra el patrimonio por el artista Invader en 15 edificios protegidos de la ciudad, en connivencia con la empresa adjudicataria de la explotación del CAC, dirigida entonces por Fernando Francés, de quien sospechan que aun continúa en cierto modo bastante relacionado con la misma.

Al respecto, la portavoz de Cs y edil de Cultura, Noelia Losada, ha apuntado que los accionistas actuales de la empresa que gestiona el CAC son diferentes a los de entonces, por lo que la rescisión del contrato podría suponer una ilegalidad.

Por otro lado, Adelante Málaga volverá a llevar al pleno la consulta ciudadana para la creación de un bosque urbano en los antiguos terrenos de Repsol. El PSOE apoya esta medida, aunque se refieren a ello como un "parque urbano" y Cs no se opone a la edificabilidad en la zona "siempre que haya un gran parque". De la Torre ha mantenido que prefiere oficinas, hoteles y viviendas para el espacio.