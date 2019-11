PSPV, PP y Cs insisten en "falta de control" en EMT y Compromís dice que se buscan "errores donde no hay"

Así, la presidenta de este órgano, consejera socialista y miembro del gobierno local, Elisa Valía, ha señalado que de las comparecencias de esta jornada se desprende que "no existían controles" y que "no había protocolos de seguridad". Igualmente, ha apuntado, como también ha hecho la oposición, que "no se formaba a los trabajadores".

Por su lado, la consejera de Compromís y también concejal del ejecutivo municipal, Lucía Beamud, ha criticado tras la comisión, que los grupos de la oposición -PP, Cs y Vox- hayan intentado "buscar donde no había" y "errores donde no los hay".

"Desafortunadamente para ellos, lo que se demuestra con las comparecencias de hoy es que no han fallado los procedimientos sino las personas", ha dicho Beamud respecto al fraude y en alusión "a la trabajadora despedida" tras detectarse la estafa -hasta ese momento jefa de Administración de la EMT- y a "los responsables de la entidad bancaria" a través de la que se realizaron las transferencias

En la comisión de este miércoles han comparecido la responsable del departamento de Finanzas de la EMT, el director de Recursos Humanos de la compañía, una trabajadora del departamento de administración y el director de Desarrollo de la entidad.

La comparecencia de este último estaba prevista para el próximo 4 de diciembre pero se ha incluido en el calendario de esta jornada al no asistir la responsable jurídica de la empresa, cuya declaración estaba programada para este miércoles y se ha pospuesto a la próxima semana al no poder asistir por "estar en un curso".

"Cada día que pasa y según avanza la comisión está quedando más y más claro que estamos hablando de un fraude contra la EMT, en la que se ha dado una serie de circunstancias completamente desafortunadas que tienen que ver con una persona de la empresa que se ha saltado todos los procedimientos y con la entidad bancaria que ha colaborado también saltándose los suyos propios", ha afirmado la representante de Compromís tras la comisión.

Lucía Beamud ha reiterado que se va a trabajar "por recuperar el dinero" defraudado. "Ese es el objetivo fundamental. Debemos estar todos implicados en el mismo. No estamos para entrar en batallas partidistas sino para esclarecer lo que ha pasado. Vamos a hacer todo lo posible para que los responsables devuelvan el dinero a los valencianos y valencianas", ha manifestado al respecto.

"RELATO DE MENTIRAS"

Por su parte, el concejal del PP y consejero de esta formación en la EMT Carlos Mundina ha expuesto, "finalizada la sesión" de este miércoles" y tras "los distintos testimonios" escuchados, que "la administrativa que estaba bajo las órdenes" de la jefa de Gestión, de la directora de Finanzas y de la trabajadora despedida y hasta ese momento responsable de Administración "ha desmontado el relato de mentiras que se han estado contando hasta ahora".

Mundina ha señalado que ha sido así "principalmente" con la referida a la realización de las conciliaciones bancarias en la empresa. Ha dicho que "en la EMT no se producía una conciliación bancaria y de saldos contables de forma diaria" y que "solo se hacía una vez al mes".

"El modelo normalizado que tienen es de hacerlo al mes. Nos ha confirmado que a ella nadie la sustituyó durante su período de vacaciones", ha apuntado el representante del PP.

"Ni siquiera como ha dicho -Giuseppe- Grezzi -el presidente de la EMT y concejal de Movilidad Sostenible- y el gerente -de la compañía, Josep Enric García-, que la trabajadora despedida era la encargada durante el periodo de vacaciones de la administrativa de realizar la conciliación bancaria. Eso no es cierto. Lo ha desmentido la propia trabajadora", ha agregado.

Mundina ha lamentado también que la empleada de administración haya indicado que "actualmente no está pudiendo desarrollar su trabajo y realizar las conciliaciones contables y de saldos bancarios" porque "se le han quitado los accesos a las cuentas corrientes".

"NO ES NORMAL NI DE SENTIDO COMÚN"

Por otro lado, respecto a la comparecencia del responsable de Recursos Humanos de la EMT, el consejero 'popular' ha resaltado que "ha confirmado que no es normal ni de sentido común que en un departamento de Administración y de Tesorería, en el que están trabajando siete personas, durante un mes -y "justamente en el periodo donde se produjo el fraude", ha precisado- únicamente había dos en su puesto de trabajo" mientras "las otras cinco, por diversas circunstancias -vacaciones o permisos de maternidad- estaban ausentes".

En representación de Cs, su concejal y consejero en la Empresa Municipal de Transportes, Narciso Estellés, ha afirmado, también al finalizar la comisión de este miércoles, que esta sesión "ha desmontando a Grezzi, al gerente y a María Rayón -jefa de gestión de la compañía- respecto a los procesos administrativos" de la entidad.

Estellés ha aseverado que "la comisión de hoy ha sido una continua confirmación de las mentiras de Grezzi, el gerente de la EMT y la directora del Área de Gestión" y ha apuntado que la comparecencia de la administrativa del servicio de Administración "ha confirmado que en la EMT se concilia mensualmente" y que la empleada despedida "no la sustituyó en sus vacaciones sino que estaba todo por hacer".

"CERO FORMACIÓN"

"Se confirma también que la EMT ofrece cero formación y cero procedimientos a los trabajadores en el área de Gestión", ha agregado el representante de Cs, que ha censurado también "los métodos de comunicación interna". A este respecto, ha expuesto que "el WhatsApp como forma de comunicación es un método que genera vulnerabilidades", además de criticar que a los consejeros de la compañía "no se les ha entregado toda la información informática del fraude".

Sobre la comparecencia del jefe de Recursos Humanos, Estellés ha apuntado que "se ha cesado solo al defender que un directivo de baja trabaje". Ha recordado que Cs ha pedido los apuntes contables desde el 28 de septiembre hasta hoy, el documento de rescisión de contrato del abogado -secretario asesor del consejo de administración hasta hace poco-, un informe del director de desarrollo que diga si del 3 al 23 de septiembre, la jefa de Gestión -de baja maternal entonces- leyó correos y el modelo interno de conciliación mensual.