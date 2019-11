Consultar el horóscopo de hoy: jueves 28 de noviembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 28 de noviembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No tienes ninguna obligación de hacer algo que no te apetezca hacer porque un amigo o una amiga se empeñe en hacerlo y además a su manera. Quizá ha llegado el momento de decir que “no” amablemente. Si se enfada contigo no será tu problema.

Te moverás por algún círculo de poder, con personas influyentes en algún sentido o ámbito y debes actuar con aplomo y según tu criterio. Si te conocen, puedes ir más allá y exponer tus ideas. Serán bienvenidas e incluso alguien te felicitará por ellas.

Las redes sociales juegan hoy un papel importante hoy en tus relaciones. A través de ellas estarás en contacto con alguien interesante. Utilízalas bien, controlando los pros y los contras que tienen y no dejando que sean ellas las que te controlen a ti.

Te divertirás mucho con un grupo en el que te encuentras muy a gusto con intereses comunes o algún deporte. Disfrutarás de esa actividad y te encontrarás con alguien a quien aprecias y con quien charlarás muy animadamente y con una perfecta comunicación.

No te gusta contar tus problemas en público y hoy estarás especialmente reservado o reservada con quien te pregunte qué te sucede La curiosidad ajena te molesta y será una jornada en la que preferirás estar en soledad. Y no es mala idea.

No debes descartar tener una llamada para comunicarte una noticia familiar inesperada. Es probable que tengas que acudir hasta un lugar un tanto alejado o hacer un viaje. La improvisación te pondrá de mal humor pero eso no lo va a solucionar. Relativiza los problemas.

Sentirás un deseo de armonía, de empatizar con todo lo que hay cerca de ti e incluso con algunas causas sociales que te merecen mucho respeto o interés. En todo eso vas a emplear hoy bastantes horas de tu tiempo y no te importará porque te dará satisfacción interior.

Te gusta vivir intensamente y estás siempre de un lado para otro, y eso no es negativo salvo cuando quieres implicar a alguien en tus cosas y luego no respondes adecuadamente. Vigila esta tendencia a querer que todos suban a tu barco y tu quedarte en tierra.

Un familiar te va a ayudar a salir de una situación no muy grave, pero sí algo apurada que te puede crear sentimientos de vergüenza. No debes de ser débil contigo mismo y sí creer que puedes superarlo. Todo es cuestión de darse más confianza a uno mismo.

Vives muy apegado a la realidad y con los pies en el suelo. Eso no debe significar que de vez en cuando no dejes lugar a los sueños. Son importantes para seguir mirando al futuro sin miedo. Hay algunos que se pueden alcanzar si te lo propones.

En ocasiones no confías suficientemente en los demás y eso genera energía negativa a tu alrededor. En este momento debes relajarte más y abrir tu corazón sin escuchar lo negativo que puedas tener cerca. Te vendrá bien algún día de vacaciones o descanso más.

En el trabajo todo anda un poco revuelto con ciertos cambios o con nuevos sistemas o instrumentos que debes de aprender. Esto te supondrá un esfuerzo, pero si lo haces con optimismo y pasión, será más fácil. Proponte que sea algo divertido y enriquecedor.

