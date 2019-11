El PSOE se sienta este jueves con ERC tras aprobar con PP y Cs el ‘155 digital’

Prácticamente desde el momento en el que se conoció el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, los socialistas mantienen contactos discretos con ERC para la investidura de Pedro Sánchez. Y este jueves, una vez planteadas públicamente las exigencias de los republicanos, ambas formaciones se reunirán en el Congreso para continuar con una negociación que se prevé complicada pero en la que, al menos por el momento, no se han expresado condiciones claramente inasumibles para ninguna de las partes.

La reunión tendrá lugar este jueves por la tarde –se prevé que a las 17.00– en el Congreso, y a ella acudirán sendas delegaciones lideradas por los portavoces parlamentarios de PSOE y ERC, Adriana Lastra y Gabriel Rufián.

Ambos dirigentes se encontrarán apenas un día después de que el PSOE se apoyara en PP y Cs para salvar la convalidación del decreto contra la llamada "república digital catalana", un polémico texto que faculta al Gobierno a cerrar webs y servidores sin autorización judicial si entiende que van contra la seguridad nacional o el orden público y que prohíbe algunos proyectos de la Generalitat, como la creación de un registro catalán de identidad (IdentiCAT).

Pese a que el Gobierno, por boca de la ministra de Economía Nadia Calviño, quiso mantener un tono calmado y técnico para no soliviantar a sus potenciales socios secesionistas, ERC fue muy crítica con un decreto que el Ejecutivo, hace menos de un mes, definía como la herramienta clave para impedir la "independencia online". Los republicanos aseguraron en el debate que, con el decreto, el PSOE legitima "la limitación de derechos y libertades de toda la ciudadanía", y acusó a los socialistas de "brindar en bandeja al trifachito un decreto que permite perseguir a grupos" contrarios al "statu quo".

El voto contrario de ERC y de otros partidos como el PNV se unió a la abstención de Unidas Podemos, que, pese a sus recelos con el decreto, quiso mantener un perfil bajo y no escenificar un choque frontal con el PSOE votando en contra. Aunque las duras palabras de ERC no indican necesariamente que la aprobación del decreto gracias a los votos de la derecha vaya a enturbiar la negociación: preguntado al respecto el martes, Rufián evitó echar leña al fuego y sostuvo que su formación "no mendiga" con "gestos".

PSOE y ERC dejan claras sus condiciones

Y es que el orden del día de la reunión de hoy no se conoce con exactitud, pero en los últimos días ERC ha dejado bien claras sus condiciones para la investidura: poner en marcha una mesa de negociación sobre la crisis territorial de Cataluña, con un calendario tasado de funcionamiento y cuyas conclusiones se sometan a votación entre los catalanes. Esa mesa tendría que reunir a los Gobiernos del Estado y de la Generalitat, aunque según aclaró Rufián el martes, las primeras reuniones deberían producirse "posinvestidura".

Ese último detalle, unido al hecho de que ERC no haya puesto como líneas rojas cuestiones inasumibles para el PSOE como el referéndum de independencia o la amnistía para los presos del procés, aclara el camino para las negociaciones. Los socialistas, de hecho, han recibido de buen grado la petición de una mesa de diálogo, y este miércoles se abrieron a reunirse con la Generalitat tras la formación de Gobierno a través de la comisión bilateral que establece el Estatuto catalán.

No obstante, este miércoles el PSOE también marcó su propia línea roja para la negociación: no hablará en ningún caso del "derecho a la autodeterminación", que a su juicio "no existe", según dejó claro la vicepresidenta Carmen Calvo.