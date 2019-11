Barcelona atiende a 330 hombres que han ejercido o ejercen violencia machista

El Servicio de Atención a Hombres (SAH) del Ayuntamiento de Barcelona atiende a 330 hombres que han pedido ayuda de forma voluntaria y gratuita por haber ejercido o ejercer la violencia machista.

La teniente de alcalde de Feminismos y LGTBI de Barcelona, Laura Pérez, ha explicado en declaraciones a la prensa que se trata de un servicio municipal para hombres y jóvenes que quieren cambiar conductas o creencias, sobre todo contra sus parejas.

"El hombre no nace violento, hay una construcción social de la masculinidad y la violencia", ha reflexionado Pérez, que ha dicho que el SAH actúa en dos ámbitos: preventivo y de atención, éste segundo para hombres que han ejercido o ejercen esta violencia.

Uno de los usuarios del SAH, llamado Enrique, ha explicado a los periodistas cómo llegó al SAH: "Me di cuenta de que mis relaciones no eran sanas, pasaron cosas que me asustaron mucho y pensé que así no podía continuar", ha expresado.

A través de una búsqueda en Google dio con este servicio, y después de las 32 sesiones de terapia grupales que ofrece, ahora tiene controles cada seis meses: "Igual que has aprendido comportamientos, los puedes desaprender".

En 2017, las personas atendidas por este programa alcanzaron los 190 hombres, una cifra que creció en 2018 hasta los 362 y que este 2019 ya alcanza los 330 usuarios: "No solo es necesario el empoderamiento femenino, los hombres deben ser aliados firmes en la lucha contra las conductas machistas", ha dicho Pérez.

La directora del SAH, Mariona Auradell, ha subrayado que no hay un único perfil de hombre que ejerce la violencia, y ha detallado que atienden a personas de todas las clases, orígenes y niveles educativos, a los que ayudan en su comportamiento en distintos ámbitos -pareja, familia y trabajo- y en violencia física, sexual, psicológica y económica.