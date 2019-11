El gobierno local niega "privatizar" Cecosam y lamenta las críticas de "los que llevaron a la situación actual"

En una nota, el representante del gobierno local ha dicho que "Romero, junto a representantes de Podemos y de IU, se ha sentado ante los medios para escenificar un teatro que no tiene ni pies ni cabeza, porque si aquí hay alguien responsable de la situación de Cecosam es el anterior mandato municipal".

Así, Álvarez ha recordado que "los socialistas rechazaron una transferencia corriente de 800.000 euros en el presupuesto de 2019, a sabiendas del riesgo de asfixiar a la empresa con pérdidas, como así ha sido".

"Ahora, las negociaciones del presupuesto para 2020 pasan no solo por recuperar esa transferencia de crédito, sino por aumentarla hasta el millón de euros", ha defendido el presidente, quien ha agregado que "si las previsiones fueran privatizar la empresa no se iría por ese camino de contar con un importe mayor en la transferencia de crédito".

Según el delegado, "la oposición de izquierdas no tiene ni idea de gestión y habla incurriendo en unas incoherencias enormes". De este modo, se ha referido a la subida salarial de los trabajadores y ha aseverado que "no se ha dicho que no se vaya a aplicar esa subida, sino que se está viendo cómo y cuándo hacerla".

En este sentido, desde Cecosam mantienen que "el anterior gerente bien podría haberla abordado en el primer semestre del año y no ha sido así porque no había voluntad ni compromiso para ello", al tiempo que ha indicado que "realmente PSOE e IU contemplaban una subida del cero por ciento a los trabajadores, porque los 32.000 euros que aparecían consignados para ello estaban destinados a la contratación de un técnico".

Asimismo, desde Cecosam han afirmado que "la oposición de izquierdas no sabe leer un borrador de presupuesto", dado que "todas las cifras aportadas son erróneas", de manera que "el plan de marketing lo cifran en 120.000 euros mientras que su cifra correcta es de 16.000 euros".

Del mismo modo, desde la empresa han negado que "se haya contratado a un arquitecto externo, si no que se ha subcontratado un servicio profesional externo para peritar una obra que tendría que haber acabado, según los pliegos de licitación, en septiembre y que se encontraba en su fase primaria".

Por otro lado, han aclarado que "no se ha contratado ninguna empresa para auditar un servicio informático, sino que se ha pedido un presupuesto para un servicio que permita el volcado de datos del sistema informático y realizar labores de mantenimiento que no se hacían porque no se abonaba su coste".

INVITADO A PARTICIPAR

Además, han subrayado que "a todos los grupos municipales se les ha invitado a participar con propuestas en el borrador de presupuesto, así como a conocer en profundidad su contenido, sin que IU, PSOE o Podemos hayan acudido a dicha convocatoria, y a la vista de las críticas que hacen es obvio que tendrían que haber acudido a conocerlas".

También, Álvarez ha indicado que "la convocatoria del Pleno Ordinario se mantiene, como estaba prevista, para el día 4 de diciembre", y ha insistido en que "no pueden hablar de hundir o privatizar la empresa los mismos que son responsables de su situación". El presidente de Cecosam tiene sobre la mesa el desarrollo de una auditoría de las cuentas y resultados de la empresa referida a los años 2017, 2018 y 2019, "que se va a llevar a cabo y que es una medida que quizás sea lo que pone nerviosos a algunos".