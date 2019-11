Kiko Hernández acusa a Hugo Sierra de "jugar sucio": "Se mueve por dinero"

Kiko Hernández ha manifestado este miércoles en Sálvame su enfado ante la actitud de Hugo Sierra de estas últimas semanas. El colaborador ha acusado al ganador de GH Revolution de estar utilizando la crisis que vive con Adara con fines económicos: "Solo se mueve por dinero", ha opinado decepcionado.

La concursante de Gran Hermano VIP declaró dentro de la casa sus intenciones de dejar al uruguayo por Gianmarco, quien, tras ser expulsado de Guadalix de la Sierra, declaró sentirse enamorado de Adara, que podría marcharse del reality este jueves y recibir una tensa visita de Sierra.

Asimismo, el modelo ha pasado de ser una víctima del acercamiento entre Adara y Gianmarco a ser criticado en el plató de Sálvame: "Al principio me daba mucha pena por cómo se produjo la situación, pero es que la ha cagado de una forma... Ahora a todos se nos ha caído ese Hugo que queríamos meter en nuestra casa para decirle: 'Pobrecito, toma, una sopita de ajo", ha criticado Hernández.

El colaborador, que anunció la pasada semana que Sierra había demandado a Adara, ha añadido que este "no está mal" y que "se mueve por dinero": "En una entrevista este señor nos deja ver que quiere ir a Supervivientes y, cuando salga, pedirle la mano a su mujer. Luego dice que nunca iba a meter la demanda en Guadalix", ha recriminado el madrileño con el apoyo de Belén Esteban.

"Tú que has sido concursante de Gran Hermano, tú que sabes la importancia que tiene el estar aislado de todo lo que sucede en el exterior, y vas y le metes un gol por la espalda a la productora", ha expresado Hernández señalando a cámara.

Finalmente, el colaborador ha acusado al uruguayo de contar "lo mal que lo pasa con un cheque de por medio": "Me parece tan sucio lo que has hecho… En la productora no se lo merecen, y Jorge Javier tampoco", ha sentenciado el exconcursante de Gran Hermano 3.