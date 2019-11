Trabajadores y alcalde de As Pontes urgen a Endesa y Ministerio a aclarar el resultado de pruebas con otros combustibles

El alcalde de As Pontes de García Rodríguez ha acusado al grupo Enel, propietario de Endesa, "de faltar al respeto a todos los aquí presentes, a la Xunta y al Gobieno de España" por no convocar a la mesa constituida a la que la compañía "se había comprometido a trasladar los resultados de esas pruebas".

Así se ha expresado este miércoles en el Ayuntamiento, en donde ha comparecido ante los medios de comunicación con los integrantes del comité de crisis que pide una transición justa y en el que están representados partidos políticos, sindicatos, comité de empresa de Endesa, comerciantes, empresarios y transportistas.

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa la central de As Pontes, Luis Varela (UGT), ha explicado que "oficialmente" no tienen conocimiento del resultado de las pruebas, más allá de "lo publicado en medios" de que no son viables.

"Sin embargo, nosotros sabemos desde dentro que la máquina funcionó y se pudieron quemar residuos sin ningún problema", sostiene Varela. Señala que "no hay ningún producto con la viabilidad como el carbón", "pero eso no significa que no se pueden quemar otras" materias con las que funcionar.

En esta línea, Alberte Amado, de la CIG, exige una reunión con el Ministerio y la empresa para que "se aclare" qué ocurre con las pruebas, ya que "formalmente" no tienen comunicación.

CRÍTICAS A ENEL

"Queremos manifestar la rabia e indignación que sentimos respecto a Enel. Apuntamos directamente a la cabeza pensante de todo esto, que es el consejero delegado, Francesco Starace", ha censurado el alcalde de As Pontes.

Por ello, González Formoso reclama al Ministerio de Transición Ecológica que "se convoque la mesa con Endesa, a la menor brevedad posible", pues "es imprescindible" para conocer los resultados de las pruebas por parte de la propia Endesa e IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía).

"Nosotros tenemos todo tipo de informaciones, pero todas están sumidas en un escenario de desconfianza absoluta hacia una empresa que ha sido poco transparente en este proceso", censura.

De tal forma, el regidor demanda que en esa mesa se detalle "cómo se hicieron estas pruebas" y "en qué condiciones". "Nosotros también tenemos informaciones que dar al respecto, pero en cualquier caso no queremos actuar como Enel, y lo queremos hacer correctamente", ha apostillado.

CONCENTRACIÓN

En paralelo, entre las 14,30 y las 15,30 horas de este miércoles, unos 200 trabajadores de las empresas auxiliares de la central térmica de Endesa se han vuelto a concentrar ante la rotonda de A Vilabella, que da acceso a este complejo productivo, para demandar la continuidad de esta industria.

Demandan a la dirección del grupo eléctrico que se siente a negociar con sus representantes sindicales, tras haberse aplazado en dos ocasiones el encuentro que tenía acordado, mientras la última fecha dada es la del 3 de diciembre.

Por otra parte, este colectivo se concentrará durante todo este jueves, día 28, en este mismo lugar, entre las 6,45 y 19,00 horas, para demandar garantías de mantenimiento de sus puesto de trabajo.

Después se unirán en Ferrol a la manifestación convocada desde las 20,00 horas, que partirá de la plaza de España, convocada por CIG, CC.OO. y UGT, para demandar la reactivación del sector industrial en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.