Directora de finanzas de EMT constata "descontrol" y falta de personal en administración, según la oposición

Así lo han indicado los representantes de los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento -PP, Cs y Vox- en la comisión de trabajo de la EMT que investiga dicha estafa tras la declaración de la citada trabajadora en la sesión celebrada esta jornada.

El consejero y edil del PP, Carlos Mundina, ha criticado a partir de esta comparecencia que "entre la última semana de agosto y hasta el 20 de septiembre en un departamento tan importante como el de administración, donde está tesorería y donde ocurrió el fraude, solo había dos personas".

Mundina ha precisado que eran la trabajadora despedida tras la estafa y jefe de Administración y una "subordinada". "No estaba la jefa -de Gestión-, de baja maternal y la persona que acaba de declarar estaba de vacaciones", ha apuntado. "Ella viene el 9, otra el 16 y otra el 20", ha agregado, además de censurar que "no había previsión de sustituciones".

Asimismo, ha lamentado que "nadie" pueda precisar las funciones de la responsable de Finanzas y ha subrayado que según lo que ha dicho "no tiene acceso a las cuentas bancarias" de la EMT dado que esa tarea está en manos de su superior, la encargada de Gestión.

"Sus funciones nadie las entendemos. Hasta a ella misma le resulta extraño explicar que no tiene acceso a las cuentas bancarias. No tiene claves de acceso a la banca electrónica en las cuentas de la EMT. Es una tarea que se ha reservado su superior", ha declarado.

Por otro lado, ha resaltado que "no había" tampoco "una supervisión de la conciliación bancaria", por lo que ha afirmado que "han mentido el gerente -de la EMT, Josep Enric García-, -Giuseppe- Grezzi -presidente de la EMT y concejal de Movilidad Sostenible- y -María- Rayón -responsable de Gestión- diciendo que diariamente se hacían las conciliaciones bancarias".

"Las hemos pedido y no se nos han dado. Es injustificable pero demuestra descontrol, desorganización y falta de procedimientos en la EMT", ha expuesto. Tras ello, ha subrayado que la directora de Finanzas "confirma" que "hasta la fecha no se ha adoptado un nuevo procedimiento o incorporado un protocolo para evitar el fraude". "Se siguen haciendo las cosas como antes o como durante el fraude", ha dicho.

Desde Cs se ha criticado también "la mala gestión de las vacaciones estivales de toda la cadena de mando" de la EMT. Su consejero, el edil Narciso Estellés, ha expuesto que "de toda la cadena de mando, de siete personas, en periodo estival, cuando se produce el fraude, solo estaban operativas dos: la directora de administración, que ha sido cesada, y un administrativo".

Estellés ha considerado que así "la probabilidad de que ocurrieran cosas -en alusión a la estafa- era alta". Igualmente, respecto a las funciones de la responsable de Finanzas ha considerado como "una cosa curiosa" que tenga "una jefa superior que lleva recursos humanos y su área" y ha resaltado que "al final, un responsable directo no encontramos".

Estellés ha comentado que la compareciente "nunca" llevó tesorería -el edil ha dicho que se encargaba la responsable de Gestión- y ha señalado, en consecuencia, que "una de las cuatro funciones del gran procedimiento nunca la ejerce la directora de finanzas". "Ahí hay una cosa rara", ha añadido, además de destacar que las conciliaciones bancarias "no se hacen diariamente".

FORMACIÓN

"La responsabilidad directa de una responsable económico-financiera hoy no la hemos visto aquí", ha lamentado. "Tira para arriba o para abajo. No es la directiva fantasma que se decía pero muchas responsabilidades directas económico-financieras no tenía", ha aseverado. Además, ha censurado que los documentos que pide sobre estas y otras cuestiones se le entreguen en "octubre, post fraude".

Narciso Estellés ha apuntado también que la directora de Finanzas "ha reconocido que no se ha dado formación a nadie del área de administración en ámbitos propios de su trabajo desde que ella está en la empresa, desde 2017". Ha agregado que la trabajadora "ha confirmado" que la responsable de Gestión "leía correos" durante su baja maternal. "Se enviaban un WhatsApp previo pero ha dado fe de que abría el correo -corporativo- y lo leía", ha resaltado.

El consejero de Vox, el edil Vicente Montáñez, ha destacado que la directora de Finanzas "ha reconocido que hubo una conversación por WhatsApp con la que se informa a Rayón de que tiene que pasar por el banco a legitimar las firmas", por lo que ha dicho que la responsable de Gestión "tenía constancia de que se estaban realizando pagos con firmas manuales" en el periodo en que se dio el fraude.

Asimismo, ha manifestado que "hoy hemos descubierto" también, a partir de la comparecencia de la directora de finanzas, que "al parecer, al menos ocasionalmente, entre los empleados se cambiaban las firmas, las claves de acceso". "A partir de ahí cabe que empecemos a preguntar si se cambiaban o no las firmas estando de vacaciones", ha declarado.

"ACLARANDO MUCHOS ASUNTOS"

En nombre de Compromís, uno de los socios del gobierno local, la edil y consejera Lucía Beamud ha afirmado que la comparecencia de la directora de Finanzas "ha ido bien" y ha valorado que se estén "aclarando muchos asuntos para saber qué ha pasado en el fraude y recuperar los cuatro millones defraudados".

Beamud ha considerado que los controles que hay en la EMT "son los adecuados y garantistas", al tiempo que ha reiterado que la estafa ha tenido lugar porque "se han saltado absolutamente todos los procedimientos de una forma alarmante".

La también consejera de Compromís, Pilar Soriano, ha agregado que se ha "dejado claro" la "falta de control" en las transferencias bancarias del fraude y que "no se ha actuado con la diligencia que se tenía que haber actuado". En cuanto a las funciones de la directora de Finanzas ha apuntado que "hay diferencia entre contables y asuntos de tesorería", en manos de Gestión. "No había hueco. La jefa de área delega funciones y otras se las reserva", ha declarado.

Beamud ha negado también que de la declaración de esta jornada se desprenda que los empleados se cambiaban las claves y ha dicho que no es así. "Las claves son las claves. Las tiene el gerente y Rayón", ha indicado, tras lo que ha subrayado que la empleada despedida era "una preparadora" de documentación sin posibilidad de firma.