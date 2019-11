El joc de taula que ensenya a pactar i a entendre el repartiment d'escons a Espanya culmina el seu micromecenatge

Aquest projecte, que va nàixer com a una iniciativa sense ànim de lucre, pretén ser un "punt de contacte dels alumnes de primària i secundària amb la mecànica de les campanyes electorals i els pactes, així com la distribució d'escons del Congrés dels Diputats", han informat els creadors en un comunicat.

El joc està basat en la filosofia educativa de la ludificació de l'aprenentatge, açò és, l'ús de mecàniques de joc en entorns no lúdics amb la finalitat de potenciar la concentració, l'esforç i altres valors positius comuns als jocs entre els estudiants.

La intenció dels seus creadors -la dissenyadora Ana Yago i l'analista de màrqueting polític, José Antonio Giménez- és reconectar la ciutadania amb la política davant la saturació de processos electorals i el fàstic reflectit en l'electorat, i que es tradueix que prop d'un 29% de la població que no va participar en els últims comicis, una xifra similar a l'obtinguda per la força amb major suport en el Congrés.

En essència, es tracta d'explicar als estudiants -i als ciutadans en general- com es distribueixen els escons entre les diferents circumscripcions electorals, així com la importància de la negociació per a poder gestionar un país, en un context polític en el qual la fragmentació del vot i l'increment d'opcions polítiques a triar planteja com a escenari més probable governs de coalició, segons ha explicat l'analista de màrqueting polític i co-creador del joc, José Antonio Giménez.

En aquest sentit, 'e-lecciones generales' s'ha concebut com una manera lúdica de traslladar la informació essencial per a entendre com es plantegen les campanyes electorals, quins mecanismes s'utilitzen per a captar l'atenció i el vot, així com acostar els estudiants conceptes com jornada de reflexió, escrutini, comissió d'investigació, o la necessitat de pactes postelectorals per a aconseguir majories.

El joc tracta d'"adaptar la realitat sense perdre en jugabilitat, per la qual cosa s'han pres algunes llicències en el seu plantejament, però que queden explicades en un breu document adjunt". "En total, el joc ha comptat amb el suport de 120 mecenes de tota Espanya, duplicant el finançament inicial previst, que faran realitat la iniciativa i que obtindran a canvi una edició especial d'e-lecciones generales", han afegit.